Arrêt cardiaque : comment les chansons de Taylor Swift peuvent sauver des vies

L'ESSENTIEL En cas d’arrêt cardiaque, la réanimation cardio-pulmonaire permet de sauver des vies en fournissant de l'oxygène et en faisant circuler le sang d'une personne.

Pour qu’elle soit efficace, des auteurs conseillent de la pratiquer sur une des 50 chansons de Taylor Swift, dont le tempo va de 100 à 120 pulsations par minute.

Cette approche a également été approuvée par l'American Heart Association.

Et si la musique et la popularité de Taylor Swift pouvaient contribuer à promouvoir la santé cardiovasculaire ? C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs et des médecins de l'université Monash et du Monash Victorian Heart Institute (Australie). Lors d’une conférence universitaire sur la superstar, appelée "Swiftposium", les experts ont révélé que ces chansons pourraient apprendre à ses fans et à d'autres personnes à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) en cas d’arrêt cardiaque et ainsi sauver des vies.

Arrêt cardiaque : 50 chansons de Taylor Swift sont adaptées à la réanimation cardio-pulmonaire

"Un quart des personnes qui ont un arrêt cardiaque n'arrivent pas à l'hôpital et nous savons que les taux de survie en cas d'arrêt cardiaque peuvent être considérablement améliorés grâce à la réanimation cardio-pulmonaire pratiquée par les passants", a déclaré le professeur Stephen Nicholls, directeur du Victorian Heart Institute. Problème : en Australie, seulement 50 % de la population est formée à la réanimation cardio-pulmonaire, et plus de la moitié d'entre eux l'ont été il y a plus de cinq ans. Cela signifie que seulement 40 % des personnes ayant subi un arrêt cardiaque bénéficient d’une réanimation cardio-pulmonaire d'un témoin en attendant une ambulance.

Le chercheur estime que chaque Australien doit savoir comment pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Pour cela, les experts ont trouvé une solution. Dans le cadre de travaux, l’équipe a identifié plus de 50 tubes de Taylor Swift. Dans la liste, on retrouve Fearless, Nothing New, You're Losing Me, King Of My Heart ou encore I Wish You Would. Ces hits sont techniquement adaptés à la pratique de la réanimation cardio-pulmonaire, qui a pour but de faire circuler le sang riche en oxygène des poumons vers le cerveau et les organes jusqu'à ce que le cœur puisse être relancé à l'aide d'un défibrillateur. Pour rappel, afin que cet ensemble de manœuvres soit efficace, le rythme des compressions doit être de 100 à 120 par minute, tout comme le tempo des chansons de la superstar.

"La musique joue un rôle essentiel dans le maintien de compressions efficaces en RCP"

Cette approche a également été approuvée par l'American Heart Association. "La musique joue un rôle essentiel dans le maintien de compressions efficaces en RCP. Les chansons emblématiques perdant de leur pertinence, il est essentiel d'identifier de nouvelles chansons dont le rythme par minute (BPM) est optimal pour la formation. (…) La musique de Taylor Swift est l'une des plus populaires et des plus influentes de cette génération. Si l'on peut utiliser quelque chose que les gens aiment et s'en servir pour leur permettre de se sentir confiants dans l'apprentissage d'une compétence qui pourrait sauver quelqu'un, alors c'est vraiment très puissant", a conclu Stephen Nicholls.