Arrêt cardiaque : un homme a été opéré au deuxième étage de la Tour Eiffel

L'ESSENTIEL Un homme a été victime d’un arrêt cardiaque au deuxième étage de la Tour Eiffel.

Les secours ont décidé de l'opérer sur place.

Ils ont réussi à lui poser un cœur artificiel.

Un homme a été victime d’un arrêt cardiaque, ce vendredi après-midi, au deuxième étage de la Tour Eiffel. Les secours sont rapidement intervenus et, à la vue de l’état du patient, ils ont décidé d’intervenir sur place.

Un coeur artificiel installé au 2ème étage de la Tour Eiffel

Selon TF1/LCI, sur la Tour Eiffel, les équipes du Samu ont décidé d’opérer le patient pour lui installer un cœur artificiel. Pour cela, ils ont utilisé une technique de sauvetage appelée "ECMO", pour "extracorporeal membrane oxygenation" ou, en français, "techniques d’assistance extracorporelle".

Selon le CHU de Poitiers, l’ECMO permet d’”améliorer l’oxygénation dans les formes les plus sévères du syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). Cette assistance [permet] l’oxygénation non plus à travers le poumon physiologique mais à travers une membrane extracorporelle (...). Au CHU, elle est utilisée dans le service de réanimation médicale et chirurgicale et au sein de l’unité fonctionnelle de réanimation cardio-thoracique.”

Les gestes de premiers secours importants en cas d’arrêt cardiaque

Ici, les médecins se sont servis de l’ECMO pour assurer, grâce à une pompe, la circulation et l'oxygénation du sang pendant l’opération. L’installation du cœur artificiel a duré deux heures environ et, vers 17 heures, le patient a été transporté dans un hôpital du 15ème arrondissement de Paris. Pour l’instant, il n’y a pas d’information sur l’état du patient.

Chaque année, 50 000 personnes meurent prématurément d’arrêt cardiaque en France, selon la Fédération Française de Cardiologie. Celui-ci peut être défini comme la destruction d'une zone plus ou moins étendue du muscle cardiaque qui est provoquée par l'obstruction d'une artère du cœur qui empêche le sang de circuler. Généralement, elle se manifeste de la façon suivante : la personne perd connaissance, tombe, ne respire plus et ne réagit pas quand on la stimule. Sans prise en charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques sont fatals. D’où l’importance des gestes de premiers secours : 4 personnes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque en ont bénéficiées.