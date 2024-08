Immunothérapie personnalisée : les bénéfices et les défis

L'ESSENTIEL L'immunothérapie personnalisée représente une avancée majeure dans le traitement de certains cancers en stimulant le système immunitaire pour combattre les cellules tumorales.

Cependant, ces traitements peuvent entraîner des effets secondaires à long terme, tels que des maladies auto-immunes, une fatigue chronique ou des troubles endocriniens.

La surveillance à long terme des patients traités par immunothérapie est donc essentielle pour détecter et prendre en charge rapidement les éventuels effets secondaires.

L’immunothérapie personnalisée est une approche thérapeutique qui exploite le système immunitaire du patient pour combattre les cellules cancéreuses. Contrairement à la chimiothérapie et à la radiothérapie qui attaquent toutes les cellules en division, l’immunothérapie stimule spécifiquement les défenses immunitaires pour qu’elles reconnaissent et éliminent les cellules tumorales.

Immunothérapie : 3 types d'effet secondaire à connaître

Si l’immunothérapie a révolutionné le traitement de certains cancers, elle peut entraîner des effets secondaires, parfois graves et durables. Parmi les effets secondaires les plus fréquents, on retrouve :

• Les effets auto-immuns : L'immunothérapie peut parfois provoquer des réactions auto-immunes, où le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains de l'organisme. Cela peut se manifester par des maladies comme la thyroïdite, la colite ou encore des pneumopathies.

• La fatigue chronique : La fatigue est un effet secondaire très fréquent de l'immunothérapie, qui peut persister plusieurs mois, voire plusieurs années après la fin du traitement.

• Les troubles endocriniens : L'immunothérapie peut affecter le fonctionnement de certaines glandes endocrines, comme la thyroïde ou les surrénales.

Comment prévenir les effets secondaires ?

Il n'existe pas de moyen infaillible pour prévenir les effets secondaires de l'immunothérapie. Cependant, une surveillance étroite par l'équipe médicale peut permettre de détecter rapidement les premiers signes et de mettre en place des traitements adaptés.

Voici quelques mesures qui peuvent aider à gérer les effets secondaires :

• Surveillance régulière : Des examens sanguins réguliers permettent de surveiller les fonctions des organes et de détecter d'éventuels problèmes.

• Adaptation de la dose : Si les effets secondaires sont trop importants, le médecin peut ajuster la dose du traitement ou faire une pause.

• Traitement des symptômes : Les symptômes peuvent être soulagés grâce à des médicaments spécifiques (comme des anti-inflammatoires, des antihistaminiques, etc.).

• Soutien psychologique : Parler de ses difficultés avec un professionnel de santé peut aider à mieux gérer les effets secondaires.

La fréquence des effets secondaires de l'immunothérapie varie considérablement d'un patient à l'autre et dépend de plusieurs facteurs tels que le type de cancer, le traitement utilisé, la dose administrée et la santé générale du patient. Il est important de noter que tous les patients ne développeront pas des effets secondaires, et que la plupart de ceux qui en souffrent les voient s'atténuer ou disparaître après la fin du traitement.