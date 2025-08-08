Morsure de chauve-souris : une américaine évite la rage... mais à quel prix !

L'ESSENTIEL En août dernier, une Américaine a été mordue par une chauve-souris qui est entrée quelques secondes dans sa bouche.

Le père de la victime, médecin de profession, lui a conseillé d’aller à l’hôpital.

L’Américaine a suivi un traitement préventif contre la rage, dont le virus peut être transmis à l’Homme lors d’une morsure avec un animal infecté.

Les conséquences auraient pu être dramatiques. En août dernier, Érica Kahn s’est fait mordre par une chauve-souris. L’Américaine de 33 ans était en vacances en Arizona, aux États-Unis, et prenait tranquillement des photos… Jusqu’à ce qu’une chauve-souris surgisse et se mette entre son appareil et sa bouche.

La rage, une maladie mortelle

Surprise, Érica Kahn a crié, ce qui a permis au petit animal de pénétrer quelques secondes dans sa bouche et de la mordre. Par chance, l’Américaine voyageait avec son père, médecin de profession.

Les chauve-souris, comme d’autres animaux, peuvent être porteuses de la rage. Cette infection virale grave est à l’origine de 59.000 décès chaque année dans le monde. “Hormis quelques cas de survie décrits chez des enfants, l’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée”, indique l’Institut Pasteur.

Le virus de la rage est présent dans la salive des animaux infectés et peut donc être transmis à l’Homme lors d’une morsure. Anticipant le danger, le père d’Érica Kahn l’a donc incitée à se rendre à l’hôpital pour se faire vacciner.

Nettoyer la plaie et se faire vacciner après une morsure

Après une morsure, il faut immédiatement nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon pendant quinze minutes et consulter rapidement un médecin. La victime doit être vaccinée au plus vite contre la rage. Le reste du traitement préventif comprend trois ou quatre autres injections, réparties sur un mois.

Au total, selon KFF Health News, Érica Kahn a reçu quatre doses de vaccin et plusieurs injections d’immunoglobuline, pour renforcer les anticorps contre le virus. Sans assurance santé à cette époque, ce traitement préventif lui a coûté 20.749 dollars, soit 17.800 euros, qu’elle est encore en train de rembourser… Mais il a fonctionné. Un an après l’accident, Érica Kahn va bien.

En France, chaque année, une cinquantaine de personnes reçoit un traitement après un contact avec une chauve-souris, selon le ministère de la Santé qui rappelle qu’il ne faut jamais toucher cet animal.

Celles qui sont enragées n’ont pas un comportement normal. Elles peuvent se laisser approcher et ne pas réussir à voler. Dans ce cas, n’essayez pas de les aider, appelez un chiroptérologue ou un vétérinaire.