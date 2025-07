Morsure de chauve-souris : il est contaminé par un virus mortel

L'ESSENTIEL Un homme d’une cinquantaine d'années est mort du lyssavirus après avoir été mordu par une chauve-souris.

Ce virus très rare est transmis par contact direct avec la salive d'une chauve-souris infectée.

Actuellement, il n’existe aucun traitement contre ce virus.

Plusieurs mois après avoir été mordu par une chauve-souris, un homme d’une cinquantaine d'années est mort du lyssavirus. Il s’agit d’un virus très rare, pour lequel il n’existe aucun traitement. Cette semaine, le patient avait été hospitalisé dans un "état critique".

Un virus proche de celui de la rage

“Il s'agit d'une situation tragique, a indiqué le service de santé de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est du pays. L'homme avait été mordu par une chauve-souris il y a plusieurs mois et avait reçu des soins suite à sa blessure. Une enquête plus approfondie est en cours afin de déterminer si d'autres expositions ou facteurs ont joué un rôle dans sa maladie.”

Le lyssavirus est un virus à ARN de la famille Rhabdoviridae, proche de la rage. La victime a été contaminée par une chauve-souris, lors d’une morsure. “Une fois que les symptômes du lyssavirus apparaissent chez les personnes griffées ou mordues par une chauve-souris infectée, il n’existe malheureusement aucun traitement efficace, selon le service de santé de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est du pays.

La période d’incubation peut aller de quelques jours à plusieurs années. Au début, les personnes contaminées par ce virus souffrent généralement de maux de tête, de fièvre ou encore de fatigue. Viennent ensuite les symptômes graves : la paralysie, le délire, les convulsions et la mort.

Bien désinfecter la plaie en cas de morsure de chauve-souris

“Nous savons que 118 personnes ont dû subir une évaluation médicale après avoir été mordues ou griffées par des chauves-souris en 2024”, précise le service de santé de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est du pays. Il s’agit du quatrième cas d'infection humaine par le lyssavirus de la chauve-souris australienne depuis son identification chez un renard en 1996.

“L'infection humaine par le lyssavirus de la chauve-souris se produit par contact direct avec la salive d'une chauve-souris infectée, par le biais de morsures, d'égratignures ou d'une peau ouverte, explique Vinod Balasubramaniam, spécialiste en virologie, dans un article pour The Conversation. Elle peut également se produire si nos muqueuses (yeux, nez, bouche) sont exposées à la salive de chauve-souris.”

Pour s’en protéger, il faut donc éviter le contact direct avec l’animal et, en cas de morsure, bien laver et désinfecter la plaie, puis consulter rapidement un médecin. "Le lyssavirus des chauves-souris australiennes (...) causera la mort chez les personnes vulnérables si elles sont infectées et ne sont pas traitées rapidement", a expliqué James Gilkerson, expert en maladies infectieuses à l'université de Melbourne.