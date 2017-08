40 cas en 20 ans

Chauve-souris : un cas de rage dans la Drôme

Le mammifère a été trouvé agonisant le 3 août dernier à Saint-Martin-le-Colonel (Drôme). Après qu’il a été euthanasié, des analyses ont montré qu’il était infecté par la rage.

Les chauves-souris ont déjà une réputation peu enviable. Les animaux nocturnes sont rarement appréciés, et le sont encore moins lorsqu’ils sont porteurs de maladies. Surtout lorsqu’il s’agit de la rage.

Les plus inquiets ne seront donc pas rassurés d’apprendre qu’une chauve-souris infectée par la rage a été découverte dans la Drôme. Une femme l’a trouvée très affaiblie dans le petit village de Saint-Martin-le-Colonel, non loin de Valence.

Un cas très isolé

Le vétérinaire de Saint-Jean-en-Royans, à qui elle a apporté l’animal qu’elle avait soigneusement ramassé avec une serviette, avait suspecté l’infection et avait demandé des analyses. Elles viennent de confirmer son diagnostic : la chauve souris avait la rage.

C’est le premier cas observé dans le département depuis plus de 25 ans, même si une quarantaine de cas ont été recensés chez des chauves-souris depuis une vingtaine d’années. La Bretagne, l’Alsace et le Centre sont plus touchés. Au début du mois, une personne avait été mordue par un animal contaminé en Suisse.