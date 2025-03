Comment se transmet l’hantavirus qui a tué l’épouse de Gene Hackman ?

L'ESSENTIEL L'épouse de Gene Hackman, Betsy Arakawa, est morte après avoir été infectée par un hantavirus, qui a pour hôte naturel certaines espèces de rongeurs, et peut provoquer un syndrome cardiopulmonaire.

Ce virus peut être transmis en inhalant des gouttelettes de salive ou d’urine en suspension dans l’air, ou des poussières d’excréments provenant de rongeurs sauvages infectés.

Entre 30 et 60 % des personnes contaminées meurent, selon l’Institut Pasteur.

Le 26 février, l’acteur américain Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts à leur domicile de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Depuis, de nombreuses théories concernant la cause de leur décès circulaient en ligne, mais récemment une enquête a révélé les circonstances de leur mort. Selon l’autopsie, l’homme de 95 ans, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, a succombé à une maladie cardiovasculaire hypertensive et athérosclérotique. Il s’agit d’une combinaison d'hypertension artérielle et d'accumulation de plaque dans les artères. Quant à sa femme, âgée de 65 ans, elle avait développé un syndrome cardiopulmonaire après avoir été infectée par un hantavirus.

La contamination se fait par l’inhalation de poussières et aérosols infectés par les rongeurs

Les hantavirus sont des virus de la famille des Bunyaviridae présents chez certains rongeurs, le campagnol roussâtre et le mulot à collier, vivant dans les forêts et parfois, dans les bâtiments avoisinants. Ces rongeurs présentent une infection inapparente et excrètent le virus en grande quantité dans leurs urines, leurs selles ou leur salive. "En Europe et en Asie : les hantavirus dits 'de l’Ancien Monde' sont les virus Puumala, Hantaan et Séoul. Aux Etats-Unis (et particulièrement dans l’Ouest) : les hantavirus sont dits 'du nouveau monde' (virus Sin nombre)", indique le ministère de la Santé.

D’après Santé publique France, les êtres humains sont contaminés par les hantavirus lorsqu’ils inhalent des poussières et des aérosols, infectés par les excrétas des animaux infectés (urines, déjections salive), aux cours d'activités en forêt ou dans des locaux proches de la forêt et longtemps inhabités ainsi que lors d’activités dans des zones rurales où les champs et les fermes offrent un habitat favorable pour les rongeurs réservoirs. "La transmission peut également, mais beaucoup plus rarement, survenir lors d’un contact direct entre une matière contaminée et la peau non intacte (éraflée), ou encore, par ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. En Europe, Il n’y a pas de transmission interhumaine (d’homme à homme)", précise le ministère de la Santé.

Syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus : quels sont les symptômes ?

En cas de contamination aux hantavirus, des infections, de gravité variable, parfois mortelles peuvent survenir. En Europe et en Asie, il s’agit de fièvres hémorragiques à syndrome rénal. Sur le continent américain, de syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus, caractérisée par des troubles cardiaques et respiratoires, celui qui a tué Betsy Arakawa. Selon l’Académie de médecine, celui-ci se manifeste par de la fièvre, des maux de têtes, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et musculaires. Ensuite, un œdème pulmonaire, des épanchements pleuraux, une détresse respiratoire, parfois une dépression de l’activité cardiaque apparaissent assez rapidement. L’Institut Pasteur a signalé que létalité était de l’ordre de 30 à 60 %.

"Il n’existe pas de traitement spécifique ni de prophylaxie vaccinale", souligne Santé publique France. La prévention est ainsi essentielle pour éviter d’être infecté par les hantavirus. Elle consiste essentiellement à limiter les contacts avec les rongeurs, leurs sécrétions et excrétions. Les personnes qui doivent faire le plus attention sont celles dans les zones géographiques touchées (Guyane, et quart Nord Est de la France) et faisant des travaux exécutés dans les bois ou à proximité qui favorisent la contamination respiratoire.