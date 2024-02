Quel est le syndrome de Cushing dont souffre l’actrice Amy Schumer ?

L'ESSENTIEL L’actrice américaine Amy Schumer a annoncé être atteinte du syndrome de Cushing, une affection hormonale qui touche une à trois personnes sur un million par an et se traduit par un gonflement du visage, une faiblesse musculaire ou encore une fragilité cutanée.

Cette maladie rare, mais réversible, est causée par un excès de cortisol (ACTH), l’hormone du stress, dans l’organisme, sécrété par les glandes surrénales. Dans le cas d’Amy Schumer, cet excès de cortisol est dû à sa prise prolongée de médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens pour lutter contre son endométriose.

Les examens passés par l'actrice ont révélé "un type de Cushing qui se résorbera de lui-même", a-t-elle rassuré.

C’est en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux à propos de son visage bouffi qu’Amy Schumer a réalisé que "quelque chose n’allait pas". Après avoir subi une série d’examens médicaux, l’actrice et humoriste américaine a finalement annoncé, dans une interview accordée au média News Not Noise, être atteinte du syndrome de Cushing, une affection hormonale qui touche une à trois personnes sur un million par an, et en majorité des femmes.

Le syndrome de Cushing, une maladie rare causée par un excès de cortisol

Cette maladie rare, mais réversible, est causée par un excès de cortisol (ACTH), l’hormone du stress, dans l’organisme, sécrété par les glandes surrénales. On parle d’hypercorticisme. "Non traité, [le syndrome] induit une surmortalité et une morbidité significative, notamment cardiovasculaire, écrit la Haute autorité de santé. Son diagnostic et son traitement restent délicats." De manière générale, cet excès de cortisol est lié à une tumeur bénigne située au niveau de l’hypophyse qui va fabriquer du cortisol en excès, mais il peut aussi être dû à la prise prolongée de médicaments anti-inflammatoires tels que les stéroïdes – comme c’est le cas pour Amy Schumer, qui en prend pour lutter contre son endométriose.

Les symptômes du syndrome de Cushing sont une prise de poids sur le haut du corps, un gonflement du visage, une faiblesse musculaire, une fatigue chronique, des troubles menstruels ou de fertilité chez les femmes, ou encore une fragilité de la peau, plus sujette aux ecchymoses et aux vergetures. La maladie peut également se traduire par un diabète de type 2, une hypertension artérielle, des troubles du comportement ou une augmentation de la pilosité. Chez l’enfant, un ralentissement de la croissance peut aussi être annonciateur du syndrome.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @amyschumer

Maladie de Cushing : 80 % de rémission après une chirurgie

En France, "environ 130 personnes par an" seraient touchées par la maladie de Cushing, estime la Société Française d’Endocrinologie. En présence de symptômes, il est conseillé de consulter un endocrinologue, spécialisé dans ce type de pathologie. Selon les cas, le traitement peut être chirurgical (opération du cerveau ou ablation des glandes surrénales), radiothérapeutique (en fonction du profil de la tumeur) ou médicamenteux. A noter que, si le syndrome de Cushing peut récidiver, "une rémission est constatée dans 80 % des cas après une intervention chirurgicale", d’après les Hospices civils de Lyon.

Heureusement pour elle, les examens passés par Amy Schumer ont montré "un type de Cushing qui se résorbera de lui-même", a fait savoir l’actrice. Elle conclut son entretien en appelant les femmes "à s’aimer et à se battre sans relâche pour leur propre santé, dans un système qui généralement ne les croit pas".