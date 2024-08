Emphysème : quelle est cette maladie pulmonaire dont souffre David Lynch ?

L'ESSENTIEL Le cinéaste américain David Lynch, 78 ans, a révélé souffrir d’un emphysème, une maladie qui entraîne la destruction des alvéoles pulmonaires et provoque un essoufflement rapide.

L’emphysème peut mettre des années à se développer. Les premiers signes sont l'excès de mucus, l'essoufflement et la sensation d’oppression thoracique. S’il n’existe pas de remède contre la pathologie, certains médicaments peuvent aider à soulager les symptômes.

Mais l’une des premières formes de traitement est le sevrage tabagique. David Lynch précise d’ailleurs qu’il a arrêté de fumer il y a deux ans et que, hormis l’emphysème, il est en "excellente forme" au vu des "nombreux examens" qu’il a récemment passés.

Le réalisateur américain est "confiné à domicile, que cela [lui] plaise ou non", et ne peut pas marcher de longues distances "sans manquer d’oxygène". Dans une interview accordée au magazine britannique Sight and Sound qui doit paraître en septembre, David Lynch, 78 ans, a révélé souffrir d’un emphysème, une maladie qui entraîne la destruction des alvéoles pulmonaires et provoque un essoufflement rapide.

L’emphysème, une maladie pulmonaire chronique qui rend la respiration difficile

Le réalisateur de films et de séries culte (Mulholland Drive, Blue Velvet, Twin Peaks...) a confirmé son diagnostic dans une publication sur le réseau social X. "Oui, je suis atteint d’emphysème du fait de mes nombreuses années de tabagisme, écrit-il. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé fumer, et que j'adore le tabac [...] mais il y a un prix à payer pour ce plaisir et, en ce qui me concerne, c’est un emphysème."

D’après l’American Lung Association (ALA), plus de trois millions d'Américains vivent avec un emphysème, un trouble pulmonaire chronique dans lequel les alvéoles pulmonaires fusionnent. "La maladie cause des dommages au tissu pulmonaire et aux alvéoles, ces minuscules sacs d'air [qui permettent les échanges gazeux lors de la respiration]. Au fil du temps, ces dommages provoquent la destruction des alvéoles et créent de grandes poches d'air au lieu de petites, explique l’ALA dans un communiqué. Lorsque les sacs d'air se brisent, les grandes poches d'air piègent l'air dans le tissu endommagé, ce qui empêche l'oxygène de se déplacer facilement dans la circulation sanguine." Résultat, respirer devient difficile et l’organisme peine à rester oxygéné, ce qui à terme fatigue le cœur et peut mener à une défaillance cardiaque.

L’arrêt du tabac comme principal traitement contre l’emphysème

L’emphysème, qui est principalement lié au tabagisme mais aussi à la pollution de l'air, peut mettre des années à se développer. Deux tiers des personnes affectées sont des hommes. Les premiers signes sont l'excès de mucus, l'essoufflement et la sensation d’oppression thoracique. S’il n’existe pas de remède contre la pathologie, certains médicaments peuvent aider à soulager les symptômes. Mais l’une des premières formes de traitement est le sevrage tabagique, selon l’ALA.

Se voulant rassurant, David Lynch précise d’ailleurs dans son message qu’il a arrêté de fumer il y a deux ans et que, hormis l’emphysème, il est en "excellente forme" au vu des "nombreux examens" qu’il a récemment passés. "Je suis rempli de bonheur, et je ne prendrai jamais ma retraite", conclut-il.