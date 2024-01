Arrêt du tabac : cette activité vous passe l'envie de fumer en 10 minutes

L'ESSENTIEL Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde, provoquant la mort de 7 millions de personne par an.

Des chercheurs ont constaté que de courtes séances d'exercice en salle et en plein air réduisaient de manière significative les envies de fumer du tabac.

Leurs résultats sont publiés dans Psychopharmacology.

Une séance rapide sur le tapis roulant ou une petite promenade autour du pâté de maisons suffisent à soulager les fumeurs qui ont très envie de consommer du tabac, selon une nouvelle étude.



Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde, provoquant la mort de 7 millions de personne par an. Bien que cette statistique soit alarmante, se sevrer d'une substance qui crée une dépendance n'est pas une mince affaire : moins d'un fumeur adulte sur dix réussit à arrêter de fumer.

Réduction des envies très fortes de fumer : la marche en intérieur et en extérieur testée

C'est pourquoi des chercheurs de l'université d'Innsbruck se sont penchés sur les moyens de réduire les aspects désagréables de l'arrêt du tabac, en se concentrant sur l'impact potentiel de l'exercice physique en salle et en plein air. "Il existe plusieurs études sur l'effet des séances d'exercice en salle sur les fumeurs abstinents, mais la nôtre est la première à inclure l'activité en plein air", a déclaré Stefanie Schöttl, responsable de l'étude, dans un communiqué de presse.

Son équipe a réparti au hasard 16 fumeurs en trois groupes et leur a demandé de ne pas fumer pendant la nuit. Ensuite, les participants ont effectué une marche rapide de 10 minutes en plein air, la même chose mais sur un tapis roulant à l'intérieur, et sont restés assis pendant 10 minutes. Ils ont également dû signaler leur éventuelle reprise du tabac, leurs envies de fumer, leurs symptômes de sevrage et leur humeur avant, pendant et après ces interventions.

Réduction des envies très fortes de fumer : des différences entre la marche en extérieur et à l'intérieur

Par rapport aux personnes restées assises, les chercheurs ont constaté que de courtes séances d'exercice en salle et en plein air réduisaient de manière significative les envies de fumer et les symptômes de sevrage tout en améliorant le bien-être de la personne.



"La différence notable entre les séances d'exercice en salle et celles en plein air est le temps qui s'écoule avant la prochaine cigarette", a expliqué Stefanie Schöttl, soit 17 minutes pour le groupe en salle et 26 minutes pour le groupe en plein air. Bien que cela indique la possibilité que l'exercice en plein air soit plus bénéfique, les chercheurs précisent "qu'il s'agit d'une tendance qui doit encore être vérifiée dans de futures expériences".



En conclusion, les chercheurs suggèrent également que les prochaines études faites sur le sujet devraient examiner quels éléments agissent pour réduire les envies de fumer et les symptômes de sevrage : s'agit-il de l'activité physique elle-même, du fait d'être dans la nature, ou les deux ?



La recherche citée dans cet article est publiée dans Psychopharmacology.