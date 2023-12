BPCO : cette maladie des poumons va exploser d’ici 2050

L'ESSENTIEL La prévalence mondiale de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) devrait approcher les 600 millions de cas d'ici 2050.

"La prévalence mondiale de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) devrait approcher les 600 millions de cas d'ici 2050, ce qui représente une croissance relative de 23 % du nombre de personnes atteintes de cette maladie des poumons par rapport à 2020." C’est l’inquiétante conclusion d’une nouvelle enquête publiée dans le JAMA.

BPCO : pourquoi cette maladie des poumons va-t-elle exploser d’ici 2050 ?

"La croissance la plus importante des cas devrait se produire chez les femmes et dans les pays et régions à revenu faible ou intermédiaire", ajoutent les auteurs de l’étude. "Le nombre de cas chez les femmes devrait augmenter de 47,1 % (contre une augmentation de 9,4 % chez les hommes), et le nombre de cas dans les régions à revenu faible et intermédiaire devrait être plus de deux fois supérieur à celui des régions à revenu élevé", précisent-ils.

En lisant le rapport, on apprend également que les deux principaux facteurs de l’explosion des cas de BPCO dans le monde sont le tabagisme et la pollution de l’air (intérieur et extérieur).

"La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une affection respiratoire associée à un fardeau sanitaire et économique important dans le monde entier. Des études antérieures ont évalué la prévalence actuelle de la BPCO dans le monde, mais pour faciliter la planification des ressources et le développement des interventions sanitaires, des projections à plus long terme comme la nôtre sont nécessaires", expliquent par ailleurs les chercheurs dans leur compte-rendu.

Dans cette étude, les bases de calcul de la future prévalence de la BPCO ont été extraites d'une méta-analyse récente publiée en 2019. Les données sur les facteurs de risque de la BPCO ont quant à elles été obtenues à partir de la base Global Burden of Disease.

Maladie des poumons : quels sont les symptômes de la BPCO ?

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est caractérisée par une inflammation des voies aériennes (notamment des bronches). Elle pro­voque l’épaississement de leurs parois ainsi qu’une hypersécrétion de mucus. Le fonctionnement des cellules respiratoires est alors perturbé, ce qui détériore progressivement les alvéoles pulmonaires et peut conduire à un emphysème.

Au quotidien, cette atteinte pulmonaire se caractérise par un essoufflement chronique progressif (d’abord à l’effort puis dans la vie courante et au repos), des crachats matinaux ainsi qu'une toux fréquente puis persistante.