BPCO : une application diminue les symptômes d'asphyxie

L'ESSENTIEL En trois mois, l'application MyCOPD a permis de diminuer de moitié les symptômes des BPCO.

La BPCO se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entrainant une gêne respiratoire très handicapante au quotidien.

L’application MyCOPD permet de réduire significativement les symptômes de la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), selon une nouvelle étude parue dans NPJ Digital Medicine. Pour parvenir à ces conclusions, 41 patients admis à l'hôpital avec de graves symptômes de BPCO ont été répartis en deux groupes, le premier suivant un parcours de soins classique et le second ayant accès à l'application MyCOPD.



Donner des conseils



L’application MyCOPD permet aux patients d'accéder à des services de soin où qu'ils soient dans le monde, sans avoir à se rendre en personne chez les médecins ou dans les hôpitaux. Ces services comprennent des informations sur la façon dont des facteurs tels que le pollen, la pollution et le climat de leur région peuvent affecter leur état de santé, et des vidéos qui montrent comment utiliser correctement les inhalateurs. Les utilisateurs peuvent également tenir un journal quotidien de leurs symptômes et de leurs médicaments, ce qui permet à l'application de les aider à identifier quand leur état se détériore et de leur donner des conseils sur les mesures à prendre.



En trois mois, le nombre de nouvelles aggravations des BPCO au sein du groupe utilisant l'application a presque diminué de moitié par rapport aux soins classiques. La mauvaise utilisation des inhalateurs a également baissé d'environ 80% chez les utilisateurs de MyCOPD.



L’âge moyen des personnes utilisant l'application était supérieur à 65 ans. Bien qu'ils ne soient pas des utilisateurs réguliers du web, tous ont pu s'adapter à la nouvelle technologie. "Il faut espérer que le succès de cette initiative conduira à une utilisation accrue et au développement de produits similaires qui permettront aux patients de gérer d'autres affections", conclut le directeur de la recherche Tom Wilkinson, de l'université de Southampton.



"La nécessité d’une loi de dépistage systématique de la BPCO"

Le 5 octobre, l’association Josiane Salone a adressé une tribune aux députés de l’Assemblée Nationale "pour la nécessité d’une loi de dépistage systématique de la BPCO par tous les professionnels de santé afin que ce geste de dépistage devienne systématique comme celui de la tension artérielle ou de la température".



En constante progression et sous diagnostiquée par les médecins généralistes, la BPCO provoque au moins 17 500 décès directs en France chaque année. La bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO) est une maladie chronique et inflammatoire des bronches. Elle se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entrainant une gêne respiratoire très handicapante au quotidien.