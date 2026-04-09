Grippe : comment le virus contourne le système immunitaire

L'ESSENTIEL Grâce à des expériences biochimiques et la cryo-microscopie, une équipe a pu visualiser avec précision le "vol moléculaire" qui se produit dans l’organisme en cas de grippe.

Le virus de la grippe dérobe directement à l’ARN des cellules humaines pour rendre ses propres ARN fonctionnels et invisibles au système immunitaire.

Cette "machinerie de réplication" pourrait être exploitée à des fins thérapeutiques.

Quelques semaines après que les indicateurs de la grippe soient revenus à leur niveau de base dans toutes les régions hexagonales, des chercheurs allemands et français se sont penchés sur la manière dont le virus agit pour pouvoir "se répliquer." Pour ce faire, ces derniers ont mené des expériences biochimiques qui leur ont permis de reconstituer le processus in vitro. Dans l’étude, publiée dans la revue Nature, l’équipe explique avoir interrompu la réaction à différentes étapes et utilisé la cryo-microscopie électronique afin de visualiser les structures et les interactions des protéines.

Grippe : le virus contourne les mécanismes de protection de la cellule hôte

L’analyse montre qu’au niveau moléculaire, le virus de la grippe introduit clandestinement son matériel génétique dans la cellule hôte et utilise le répertoire moléculaire de celle-ci pour produire de nouvelles particules virales. Pour rappel, le système immunitaire reconnaît l'ARN comme étranger et potentiellement dangereux, déclenchant une réponse antivirale, grâce à la coiffe, à savoir une structure chimique à l’extrémité de l’ARN qui correspond à une sorte de "capuchon protecteur."

"La plupart des virus possèdent leurs propres mécanismes pour fixer la coiffe, dissimulant ainsi leur ARNm au système immunitaire de l'hôte. Cependant, le virus de la grippe est dépourvu de cette capacité. Sa polymérase (une 'machine' biologique qui copie ou construit de l’ADN ou de l’ARN) a donc développé un mécanisme unique de vol de coiffe", ont expliqué les auteurs. En s'appropriant la coiffe de l'ARN hôte, le virus de la grippe favorise sa propre réplication, mais contourne également l'un des mécanismes de protection de la cellule hôte.

Cibler le "talon d'Achille" du virus de la grippe

"Le fonctionnement exact de ce vol d'ARN a longtemps constitué une énigme dans le domaine de la grippe. Pour résoudre cette énigme, nous avons collaboré avec Patrick Cramer, expert mondial des polymérases cellulaires", a précisé Stephen Cusack, qui a participé aux travaux. Cette étude révèle un point faible du virus, ce qui pourrait aider à développer de nouveaux antiviraux ciblés, car les traitements existants sont souvent moins efficaces qu'espérés. La raison : le virus de la grippe mute rapidement pour y échapper.