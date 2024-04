Diabète de type 2 : une consommation excessive d'alcool peut augmenter vos risques

L'ESSENTIEL La consommation excessive d’alcool peut augmenter les risques de certains cancers et de maladies chroniques.

L’abus d’alcool pourrait être un facteur favorisant l’apparition du diabète de type 2.

Pour prévenir ces risques, il est préconisé de limiter sa consommation à deux verres par jour, et de ne pas consommer de l’alcool tous les jours.

À des prises élevées et répétées, l’alcool peut avoir de graves conséquences sur la santé. Une consommation excessive peut notamment augmenter les risques de certains cancers (bouche, gorge, œsophage, côlon-rectum…) et de maladies chroniques (cirrhose, troubles cardiovasculaires, hypertension artérielle…). Dans une récente étude, des chercheurs américains ont observé un lien entre l’abus de boissons alcoolisées et le diabète de type 2 chez les adultes d’âge moyen.

Des taux de glucose plus élevés chez les buveurs excessifs d’alcool

Lors de cette recherche, les scientifiques du Cardiovascular Laboratory of Health de l'Université du Texas à Arlington (États-Unis) ont recruté des adultes âgés de 50 à 64 ans, et les ont divisés en deux groupes. Le premier panel de volontaires a été catégorisé comme "gros buveurs", et le second comme "non buveurs". Ils ont ensuite prélevé des échantillons de sang chez les participants. L’équipe américaine a alors constaté que les buveurs excessifs d’alcool ont présenté des taux de glucose à jeun plus élevés par rapport au second groupe. Ces résultats pourraient suggérer que "la consommation excessive d'alcool peut avoir des effets négatifs sur la régulation du glucose dans les populations âgées", ont noté les chercheurs.

"Notre équipe recommande de ne pas boire tous les jours"

La consommation d’alcool peut altérer les fonctions rénales ou hépatiques, mais aucune différence significative n’a été observée entre les deux panels de volontaires au cours de ces travaux. "La consommation d'alcool dépassant les limites recommandées cause des dommages aux organes dans tout le corps et augmente non seulement le risque de développer un diabète de type 2, mais aussi d'autres maladies (…) Notre équipe recommande de ne pas boire tous les jours", a toutefois averti Chueh-Lung "Laura" Hwang, auteure principale de l’étude et kinésithérapeute cardio-pulmonaire. Ces résultats seront prochainement présentés lors du sommet américain de physiologie à Long Beach (États-Unis).

Selon les indications de Santé publique France, il est préconisé de boire au maximum deux verres par jour, et de ne pas consommer de l’alcool tous les jours, pour préserver sa santé.