Rappel de peluche Stitch : un danger pour les enfants

L'ESSENTIEL Un rappel de produit a été émis le 21 février 2025 pour la peluche Stitch Calm - Le compagnon parfait, vendue sur www.kaysali.com, selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Ce jouet présente plusieurs risques, dont un danger d’étouffement lié au clapet du boîtier de piles et un risque de suffocation dû au rembourrage fibreux accessible et au film plastique cousu sur l’œil. Le marquage CE est également incorrect.

Il est recommandé de détruire la peluche et de contacter contact@kaysali.com pour un remboursement avant le 31 juillet 2025.

Les parents doivent redoubler de vigilance s’ils ont récemment acheté en ligne une peluche à l’effigie de Stitch, la célèbre créature extraterrestre du film d’animation Lilo et Stitch. Un rappel de produit a en effet été annoncé le vendredi 21 février 2025 concernant la peluche "Stitch Calm - Le compagnon parfait", en raison de plusieurs risques pour la santé des enfants, selon le site gouvernemental Rappel Conso.

Des multiples risques identifiés

Cette peluche de 20 cm, vendue du 2 au 8 février 2025 sur le site www.kaysali.com, est concernée par de graves défauts de conception. Le produit, emballé dans un sachet plastique transparent et dépourvu de marque, présente un "mécanisme de respiration simulé", mais aussi plusieurs dangers identifiés par les autorités.

Parmi les principaux risques recensés figure un risque d'étouffement lié au "clapet du boîtier de piles", qui pourrait se détacher et être avalé par un enfant. Un risque de suffocation est également signalé en raison du "rembourrage fibreux accessible", que les enfants pourraient ingérer accidentellement. De plus, le "film plastique cousu sur l'œil" pourrait se décoller et représenter un danger supplémentaire. Enfin, le marquage CE figurant sur l'étiquette serait incorrect, soulevant des interrogations sur la conformité du produit aux normes de sécurité européennes.

Une destruction recommandée

Face à ces dangers, il est formellement recommandé de ne pas laisser les enfants jouer avec cette peluche et de la détruire immédiatement. Les clients ayant acheté ce produit peuvent demander un remboursement en contactant le service client du site vendeur à l’adresse contact@kaysali.com. Pour cela, ils devront fournir leur numéro de commande.

La procédure de rappel prendra fin le 31 juillet 2025, précise Rappel Conso. Cette alerte rappelle l'importance de vérifier la conformité des jouets avant de les donner aux enfants afin d'éviter tout risque potentiel.