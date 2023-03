Rappel de produit : ces bouillottes peluches peuvent provoquer des brûlures

L'ESSENTIEL Neuf bouillottes à l’effigie des personnages Disney ont été rappelées à cause des risques de brûlures et d’incendie.

Elles ont été vendues, entre le 21 octobre 2022 et le 15 février 2023, en pharmacie, parapharmacie et parapharmacie de grandes ou moyennes surfaces, dans toute la France.

Appeler le 15 ou le 112 si la brûlure touche un nourrisson ou un enfant de moins de 5 ans.

Winnie, Simba, Nemo, Stitch… Ce sont les personnages phares de Disney utilisés pour faire des peluches bouillottes, qui suscitent des craintes. Le 3 mars, le site gouvernemental Rappel Conso a signalé que ces produits de la marque Biosynex étaient rappelés à cause de blessures externes et des risques de brûlures et d’incendie. Ainsi, il est conseillé de ne plus utiliser ces bouillottes, qui sont censées apporter de la chaleur et du réconfort aux enfants. Autre recommandation : les rapporter au point de vente, plus précisément en pharmacie, parapharmacie et parapharmacie de grandes ou moyennes surfaces où elles ont été commercialisées dans la France entière entre le 21 octobre 2022 et le 15 février 2023. Les personnes qui possèdent ces produits pourront réclamer un remboursement.

Rappel de peluches bouillottes Disney : quels sont les produits concernés ?

Les produits défectueux ayant ont fait l’objet de ce rappel portent les indications suivantes sur leur étiquette :

La bouillotte peluche Disney Olaf : GTIN 3532678594385 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Stitch : GTIN 3532678594392 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Marie : GTIN 3532678594408 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Tic : GTIN 3532678594415 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Simba : GTIN 3532678594422 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Miss Bunny : GTIN 3532678594439 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Winnie : GTIN 3532678594446 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Nemo : GTIN 3532678594453 Lot 20220730

La bouillotte peluche Disney Mix 8 personnes : GTIN 3532678599502 Lot 20220730

Que faire en cas de brûlures chez l’enfant ?

L’Assurance maladie rappelle qu’il faut agir rapidement face à une personne brûlée. Il convient de l’éloigner de la source de chaleur. "Faites couler de l'eau à 15-25 °C sur la brûlure, si elle est peu étendue, pendant au moins 15 minutes ou tant que la brûlure est douloureuse. Arrêtez en cas de sensation de froid ou de malaise. Couvrez la zone brûlée d'un linge propre et sec en coton", peut-on lire sur son site. Elle conseille également de ne pas appliquer de crème, de pommade ou encore de l’huile sur la zone touchée. Si la brûlure concerne un nourrisson ou un enfant de moins de 5 ans ou un enfant de plus de 5 ans chez lequel elle atteint plus de 5 % de la surface corporelle, il est préconisé d’appeler le 15 ou le 112.