Rougeole à la Réunion : appel à la vigilance après la découverte d’un cas chez un bébé

L'ESSENTIEL Un cas de rougeole autochtone chez un nourrisson de 23 mois a été déclaré le 17 juillet 2025 à La Réunion.

À ce jour, 16 personnes contact intra et extra-familiaux ont été identifiées.

La vaccination contre la rougeole est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018.

La vigilance est de mise face à la Rougeole, rappelle Santé Publique France dans son bulletin du 22 juillet 2025 publié après la découverte d’un cas de rougeole autochtone à La Réunion. Il s’agit du premier enregistré sur l’île depuis 2019.

Cas autochtone de rougeole : 16 personnes contact ont été identifiées

Les autorités sanitaires précisent que le malade est un nourrisson âgé de 23 mois. Son cas a été déclaré le 17 juillet dernier. Après le signalement, "des mesures de prévention et de gestion du risque ont été mises en place par l’ARS de l’île pour prévenir d'éventuelles contaminations".

"À ce jour, 16 personnes contact intra et extra-familiaux ont été identifiées : 5 adultes et 11 enfants (dont 2 non vaccinés)", ajoute Santé publique France dans son rapport.

Si ce cas est une première pour La Réunion depuis 6 ans, la Rougeole circule fortement en France depuis plusieurs mois. Le nombre de cas enregistrés dans le pays sur les 6 premiers mois de l’année ont, en effet, dépassé les chiffres de 2024. 658 cas de rougeole ont été déclarés aux agences régionales de santé (ARS) entre le 1er janvier et le 31 mai contre 483 pour l’ensemble de l’année 2024. Cela représente déjà une hausse de plus de 35 %.

Rougeole à la Réunion : "il est essentiel de vérifier son statut vaccinal"

Face au risque de recrudescence de rougeole, Santé Publique France appelle à la vigilance. Elle remarque qu'à la Réunion la couverture vaccinale à 2 doses contre cette maladie, ainsi que les oreillons et la rubéole est de 80 % parmi les nourrissons, "et donc inférieure à l’objectif de 95% nécessaire pour interrompre la transmission du virus".

Pour réduire la circulation du virus sur l’île, "il est essentiel de vérifier son statut vaccinal, 2 doses étant nécessaires pour être protégé efficacement contre la rougeole. En cas de doute ou si moins de deux doses de vaccin ont été administrées, il est recommandé d’aller consulter un professionnel de santé pour procéder, si besoin, à un rattrapage conformément aux recommandations du calendrier vaccinal", préviennent les autorités sanitaires.

Pour mémoire, la vaccination contre la rougeole est obligatoire pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. La première dose est administrée à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois.