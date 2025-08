Canada : l’inquiétant retour de la rougeole

Plus de 4.200 personnes ont contracté la rougeole au Canada en 2025. Selon Radio Canada, un tel nombre d’infections n’avait pas été atteint depuis plus de 30 ans. En 1998, la maladie avait été déclarée éradiquée dans le pays.

Comment expliquer le retour de la rougeole au Canada ?

"Avec 6.152 Canadiens infectés, l'année 1991 est la dernière où le Canada a recensé plus de 4.000 cas, indique le média canadien. De 1998 à 2024, il y a eu en moyenne 91 cas de rougeole signalés au Canada chaque année." Deux provinces sont particulièrement touchées : l’Ontario et l’Alberta. Les premiers cas sont apparus à l’automne 2024, dans la communauté mennonite, un mouvement religieux traditionaliste, connu pour ses positions anti-vaccin. Selon Radio Canada, 86 % des Canadiens touchés par la maladie n’ont pas été vaccinés. "Près du tiers des cas rapportés au Canada en 2025 concernait des adultes et de plus en plus d’adolescents sont infectés, autre signe de la baisse soutenue du taux de vaccination depuis plusieurs années", complète le Dr Jesse Papenburg, pédiatre, infectiologue et microbiologiste à l’hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill.

Or, cette maladie infectieuse est liée à un virus. D’après l’Assurance Maladie, elle est "extrêmement contagieuse" : une personne malade peut contaminer entre 15 et 20 personnes. "Elle se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, puis par une éruption sur la peau, précise l’organisme. (…) Ce n'est pas une maladie bénigne. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la rougeole peut entraîner, à tout âge, de graves complications." L’Assurance Maladie rappelle que la vaccination est la meilleure protection contre le virus.

Rougeole : quelle est la situation en France ?

En France, les cas de rougeole sont aussi en augmentation. Dans un dossier, paru en mars, Santé Publique France précise que 180 cas ont été déclarés entre le 1er janvier et le 14 mars 2025 contre 83 sur la même période l’année précédente, soit un peu plus du double des cas par rapport à l’an dernier.

Depuis 2017, le vaccin contre la rougeole fait partie des 11 vaccins obligatoires pour les enfants en France. L’objectif est d’atteindre un taux de vaccination de 95 %, seuil nécessaire pour réussir à protéger la population. "Les objectifs ont été atteints ou presque atteints chez les bébés nés depuis 2018, indique l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France. Mais les niveaux de vaccination sont plus bas dans la population générale, avec des risques de résurgences épisodiques, occasionnant des pics épidémiques tous les deux à cinq ans."