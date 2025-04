L’OMS veut mobiliser contre l’épidémie de rougeole

L'ESSENTIEL L'OMS appelle les pays à renforcer la lutte contre la rougeole.

58 pays sont concernés par une flambée des cas, dont les États-Unis où deux enfants sont décédés.

Si la vaccination est efficace, les taux de couverture vaccinale reculent depuis plusieurs années.

La lutte contre la rougeole doit s’intensifier. Lors d’un point presse à Genève, Kate O'Brien, responsable du département vaccination et vaccins à l’Organisation Mondiale de la Santé, a appelé les pays à renforcer la lutte contre la maladie. "Quel que soit le pays, tant qu'une épidémie est en cours, il n'en fait pas assez, a-t-elle affirmé lors de son discours, repris par France 24. On ne peut dire qu'on en a fait assez que lorsque l'épidémie a pris fin." La spécialiste a rappelé que le virus à l’origine de la pathologie est l’un des plus infectieux.

Rougeole : une flambée des cas et deux enfants décédés aux États-Unis

Cette prise de parole fait écho à la situation aux États-Unis, où deux enfants sont récemment décédés de la maladie. Si la pathologie avait été éradiquée du pays en 2000, elle est réapparue notamment à cause de la diminution de la vaccination. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, 607 cas ont été confirmés dans le pays entre le 1er janvier et le 4 avril dernier. "La plupart de ces cas concernaient des enfants et des adolescents qui n’avaient pas reçu de vaccin contre la rougeole ou dont les antécédents de vaccination étaient inconnus", précise le site des CDC. 12 % d’entre eux ont été hospitalisés.

Une vaccination insuffisante pour lutter contre la rougeole

"Ce qui est clair, c'est que les Etats-Unis travaillent à contrôler l'épidémie et à l'arrêter", a déclaré Kate’O’Brien. "La chose la plus importante, et je pense que cela a été clairement affirmé par de nombreuses personnes, y compris le ministre, est que le vaccin contre la rougeole est l'intervention la plus importante pour arrêter cette épidémie", a-t-elle poursuivi. Deux doses de vaccin sont recommandées pour les enfants à quelques mois d’intervalle. Or, 83 % La proportion d’enfants ont reçu une première dose de vaccin antirougeoleux en 2023, contre 86 % en 2019. "La vaccination systématique contre la rougeole et les campagnes de vaccination de masse dans les pays où les cas sont nombreux sont essentielles pour réduire le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde", rappelle l’OMS. Elle estime que la vaccination a permis d’éviter plus de 60 millions de décès entre 2000 et 2023.

Rougeole : près de 60 pays sont concernés par l’épidémie

Selon les informations de l’organisation, 58 pays ont enregistré des flambées épidémiques au cours des douze derniers mois. "Donc, il ne s'agit pas seulement d'un seul pays, mais d'une action nécessaire de la part de nombreux pays pour vraiment s'attaquer à la rougeole, arrêter les flambées de rougeole et continuer à progresser vers l’élimination", a insisté Kate’O’Brien. En 2023, environ 107.500 personnes sont décédées de la maladie dans le monde, majoritairement des enfants de moins de cinq ans non-vaccinés ou sous-vaccinés.