Alerte sur la rougeole en France : êtes-vous à jour de votre vaccin ?

L'ESSENTIEL La Direction générale de la Santé (DGS) alerte sur une recrudescence de la rougeole en France, une maladie hautement contagieuse dont les cas augmentent depuis 2023. Ses complications peuvent être graves, notamment chez les adultes.

La vaccination reste le seul moyen efficace de protection contre cette maladie. Bien qu’elle soit obligatoire pour les enfants nés après 2018, la couverture reste insuffisante pour enrayer la propagation du virus.

La DGS appelle les professionnels de santé à signaler rapidement les cas suspects et à vérifier le statut vaccinal de leurs patients.

Face à une recrudescence de la rougeole en France, les autorités tirent la sonnette d’alarme. "La Direction générale de la Santé (DGS) appelle à la vigilance renforcée de l’ensemble des professionnels de santé et de la petite enfance concernant la détection précoce de la rougeole", indique-t-elle dans un communiqué diffusé en urgence depuis le 7 mars. Et pour cause, une hausse des cas a été constatée non seulement dans l’Hexagone, mais aussi en Europe et dans le monde depuis 2023. "La situation épidémiologique observée notamment depuis le début de l'année fait craindre, au vu de la forte contagiosité de la maladie, une diffusion plus large sur le territoire national au cours des semaines à venir", écrit encore la DGS.

Une maladie hautement contagieuse

La rougeole est une infection virale extrêmement contagieuse. "Dans une pharmacie, 1 patient atteint de rougeole peut contaminer entre 15 et 20 personnes", souligne l’Assurance Maladie. Le virus se propage très facilement par voie aérienne et par contact avec des surfaces contaminées. Ses symptômes incluent une forte fièvre, une grande fatigue, une toux, une rhinite, une conjonctivite et une éruption cutanée caractéristique.

La rougeole est d’autant plus grave qu’elle se déclare tôt dans la vie. Si elle est souvent perçue comme une maladie infantile, la rougeole peut entraîner de graves complications, notamment des infections pulmonaires et des atteintes neurologiques, en particulier chez les adultes.

Une couverture vaccinale encore insuffisante

Pour endiguer la propagation, la vaccination reste la meilleure arme. "Une couverture vaccinale élevée de la population de tout âge [...] est indispensable pour limiter la circulation virale", rappelle ainsi la DGS. Le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) est remboursé à 100 % pour les enfants de 1 à 17 ans et à 65 % pour les adultes. Depuis le 1er janvier 2018, il est obligatoire pour les enfants nés en France, avec une première injection à 12 mois et une seconde entre 16 et 18 mois. La vaccination est aussi fortement recommandée pour toutes les autres personnes nées après 1980 qui, ayant normalement reçues deux doses de vaccin ROR espacées d’un mois, sont censées être protégées.

Pourtant, la couverture vaccinale reste en deçà du seuil nécessaire pour éradiquer la maladie. Selon les données de Santé publique France de 2023, 90,4 % des 18-35 ans et 94,3 % des enfants de 24 mois sont vaccinés. Un taux insuffisant pour stopper la transmission du virus : parmi les 117 cas recensés l’an dernier, 50 concernaient des personnes non vaccinées.

Face à cette menace, la DGS exhorte les soignants à renforcer leur vigilance et à signaler sans délai "tout cas cliniquement évocateur, y compris avant les résultats biologiques". Elle recommande également d’isoler immédiatement les patients suspects et de vérifier systématiquement le statut vaccinal lors des consultations. En cas de besoin, un rattrapage vaccinal doit être proposé.