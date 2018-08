Mal de dent : la cause de la douleur guide le traitement

Le mal aux dents, ou douleur dentaire, persistant signe l'atteinte de la dent ou de son environnement. La cause doit être recherchée et traitée rapidement : la carie étant la cause principale, mais l’abcès dentaire étant la première crainte. La prévention passe par une bonne hygiène bucco-dentaire.

Mal de dent : COMPRENDRE

Des mots pour les maux

Le « parodonte » est l’ensemble des tissus de soutien de la dent : l’os alvéolaire, la gencive et le cément qui recouvre les racines. Une « parodontopathie » est une atteinte du parodonte.

La « plaque dentaire » est une substance blanchâtre qui se dépose à la surface des dents. Elle est constituée de protéines, d'aliments (sucres et acides) et de bactéries. En cas d’hygiène dentaire déficiente, elle se consolide et se transforme progressivement en tartre en incorporant des sels de calcium. Quelle est la structure de la dent ?

La dent est composée de trois parties principales :

- La « couronne » qui est la partie visible dans la bouche. Elle est recouverte d’émail, un tissu très résistant. Sous l’émail, la « dentine » qui est moins résistante constitue le corps de la dent.

- Les « racines » qui sont incluses dans l’os alvéolaire de la mâchoire (« maxillaire ») recouvert par la gencive. Le collet de la dent est la zone située entre la couronne et la racine, il est seulement protégé par la gencive car il n'est pas recouvert d'émail.

- La « pulpe dentaire » est le nerf de la dent. Elle est située au centre de la dent, elle est formée de vaisseaux sanguins et de nerfs.

La dent est entourée par le « parodonte » qui est l’ensemble des tissus qui la soutiennent. Il comprend l’os alvéolaire du maxillaire, le « ligament alvéolo-dentaire » qui relie les racines à l’os alvéolaire, la gencive et le cément qui recouvre les racines.

Quelles sont les causes du mal de dent ?

La douleur dentaire peut avoir plusieurs origines :

• Une carie dentaire : c’est la cause principale des douleurs dentaires. Elle correspond à une destruction localisée de l’émail, puis de la dentine.

Au début, il n’y a pas de douleur mais, plus la carie progresse vers le centre de la dent, c’est-à-dire la pulpe dentaire, plus la sensation douloureuse augmente d’intensité.

Une brève douleur au contact des aliments chauds ou froids est souvent un signe de carie.

Le stade ultime est la « rage de dents » avec une douleur lancinante qui empêche de dormir, témoin d’une atteinte profonde de la pulpe dentaire.

• Un abcès dentaire : il est dû à une infection de la dent par une bactérie. Généralement l’infection se développe dans la cavité pulpaire ou dans l’os alvéolaire à la base de la dent. L’abcès peut s’accompagner de fièvre et d’un gonflement des ganglions près de la dent.

Un abcès peut aussi apparaître dans la gencive, causé par un débris alimentaire. L’abcès dentaire est très douloureux, il s’accompagne parfois d’un écoulement de pus et d’un œdème.

• Une pulpite : C’est une inflammation du nerf dentaire. La pulpite peut se produire à cause d’une carie profonde ou après une obturation.

• Une gingivite ou une parodontite : La gingivite est une infection bactérienne de la gencive. Elle est secondaire à l’accumulation de tartre, composé de calcium, qui s’accumule progressivement sous la gencive et la décolle. La gencive devient rouge et gonflée et saigne facilement.

La parodontite résulte d’une aggravation de la gingivite. L’infection bactérienne s’étend au tissu de soutien de la dent, en particulier à l’os. La gencive a tendance à se rétracter ce qui crée le déchaussement des dents.

La gingivite n’est pas douloureuse, mais les douleurs apparaissent progressivement au cours de l’évolution de la parodontite. Cette dernière est presque toujours associée à une « sensibilité du collet de la dent », la zone de transition entre la couronne et la racine.

Une « dent déchaussée » peut être sensible au chaud et au froid, le risque étant de voir se développer un abcès. La parodontite est aussi responsable de mobilité dentaire, cause de douleur, quand le support osseux de la dent n’est plus suffisant.

• Une sinusite : Lorsque les sinus qui sont au contact des dents de la mâchoire supérieure, les sinus maxillaires, s’infectent, les molaires et les prémolaires du haut deviennent douloureuses. La gêne persiste le temps que dure la sinusite.

• L’éruption des dents de sagesse : Les dents de sagesse sont les dernières dents en arrière sur les maxillaires, après les deux molaires. Elles sortent en général entre 18 et 25 ans, mais certaines personnes n’en ont pas. L’éruption de ces dents peut provoquer des douleurs. Parfois, elles sont mal positionnées et douloureuses.