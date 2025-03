TDAH chez l'adulte : un possible risque accru de démence

L'ESSENTIEL Une étude suisse montre que les personnes atteintes de TDAH présentent un risque accru de développer une démence avec l'âge.

Leur cerveau abrite des modifications similaires à celles observées chez les personnes souffrant de démence.

Ces patients ont plus de fer dans certaines régions cérébrales ainsi que des taux plus élevés de neurofilaments dans leur sang, deux marqueurs précurseurs de démence.

"Des études épidémiologiques récentes montrent que les adultes souffrant de TDAH ont un risque plus élevé de démence à un âge avancé, mais le mécanisme par lequel le TDAH constitue un risque n’est pas connu", explique le Pr Paul Unschuld, médecin-chef du Service de psychiatrie gériatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève (UNIGE).

Le chercheur et son équipe ont ainsi mené une étude pour mettre en lumière l’origine du lien entre le trouble du neurodéveloppement et le risque accru de démence. Leur découverte a été présentée dans la revue Psychiatry and Clinical Neurosciences.

TDAH : deux marqueurs précurseurs de la démence repérés chez les patients

Un excès de fer dans le cerveau et des niveaux élevés de neurofilaments (NfL) dans leur sang sont deux marqueurs précurseurs des démences liées à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer. Les chercheurs ont donc décidé d’étudier les taux affichés par les personnes souffrant de TDAH.

Pour cela, ils ont réuni 32 adultes âgés de 25 à 45 ans atteints de la pathologie du neurodéveloppement et de 29 témoins sains de la même tranche d’âge. Ils leur ont fait des prélèvements sanguins ainsi qu’une cartographie quantitative de susceptibilité (QSM) par imagerie à résonance magnétique (IRM), qui permet d’examiner le contenu en fer du cerveau.

Les analyses révèlent que les patients avec un diagnostic de TDAH ont plus de fer dans certaines régions de leur cerveau. "Une surcharge en fer dans certaines régions du cerveau est souvent observée et est associée à un stress oxydatif accru, favorisant la dégénérescence neuronale", précise le Pr Paul Unschuld.

De plus, une association significative a été établie entre leurs niveaux de fer dans le cortex précentral et ceux de NfL dans le sang. "L'augmentation du fer cérébral et des niveaux de NfL peuvent indiquer une pathologie neurodégénérative sous-jacente et un risque accru de démence", estiment les auteurs dans leur communiqué.

Il faut faire attention à la prise en charge des adultes atteints de TDAH

Cette découverte, qui met en lumière le mécanisme neurologique du lien observé entre TDAH et démence, pourrait aider à améliorer la prise en charge des patients. Pour Pr Paul Unschuld, les résultats publiés le 27 février 2025 "permettront de développer des stratégies de prévention ciblées pour réduire le risque de démence chez les personnes atteintes de TDAH. Ceci est particulièrement important, car il existe une corrélation bien connue entre le mode de vie et les niveaux de fer altérés dans le cerveau".

La nouvelle étude souligne également, selon lui, l’importance du diagnostic du TDAH chez l’adulte et la gestion du trouble, "non seulement pour améliorer la qualité de vie des personnes, mais aussi pour prévenir les conséquences à long terme sur la santé cognitive."