Médecins, hôpitaux, centres d’analyse : 56 % des Français insatisfaits de l’accès aux soins là où ils vivent

L'ESSENTIEL Une enquête révèle que 6 Français sur 10 sont insatisfaits de l’accès aux soins là où ils vivent et que ce sentiment est encore plus répandu dans les communes rurales, les petites villes et les villes moyennes.

Pour 77 % des répondants, le principal frein pour se soigner est la complexité à obtenir un rendez-vous médical dans un délai raisonnable.

Compte tenu des fortes difficultés d’accès aux soins manifestées dans la consultation, pour la majorité des Français, la priorité du maire de leur commune doit être de faciliter l’accès aux médecins, qu’il s’agisse de spécialistes ou de généralistes.

"Comment être mieux soigné près de chez moi ?" C’est la question posée aux citoyens dans le cadre de la grande consultation nationale "Ma commune, mon maire et moi" réalisée par Odoxa pour ICI. Pour ce sondage, mené du 6 au 29 octobre dernier, 23.478 Français âgés de 18 ans et plus ont répondu à un questionnaire mis en ligne. D’après les résultats, 6 adultes sur 10 sont insatisfaits de l’accès aux soins (médecins, hôpitaux, centres d’analyse) là où ils vivent. Plus précisément, 81 % d’entre eux déclarent qu’il est difficile d’accéder à un spécialiste dans leur commune et la majorité d’entre eux estiment aussi qu’il est difficile d’accéder à un médecin généraliste (58 %) et à un service d’urgence (55 %). Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Pays de la Loire et du Centre Val-de-Loire sont les plus insatisfaits.

"La complexité à obtenir un rendez-vous médical dans un délai raisonnable", "le principal frein pour se soigner"

"La complexité à obtenir un rendez-vous médical dans un délai raisonnable (77 %) est le principal frein que rencontrent les Français pour se soigner, très nettement devant les problématiques de distance des professionnels ou de coûts et de remboursement", peut-on lire dans l’enquête. Dans leur ville, les répondants jugent que l’offre de soins locale est insatisfaisante dans de nombreux domaines majeurs comme la natalité, l’accès à un médecin traitant, la santé mentale. Des opinions plus critiques ont été notées dans les Pays de la Loire, en Centre-Val-de-Loire, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Accès aux soins : deux mesures prioritaires identifiées par les Français

Selon les données, 53 % des Français ne font pas confiance à leur maire, qui est pourtant leur élu préféré, pour améliorer l’accès à la santé et la prévention dans leur commune. La raison ? Ces dernières années, l’action des maires en matière de santé a été insatisfaisante pour 51 % des citoyens. Afin d’améliorer la prise en charge des résidents de leur commune, 86 % des volontaires exigent le développement des maisons de santé pluridisplinaires. Cette mesure est considérée prioritaire par 64 % des employés et ouvriers.

En outre, 82 % soulignent l’importance de mettre en place des aides à l’installation pour les praticiens (locaux, équipements…). Cette mesure est plus fortement attendue dans les territoires les plus critiques à l’égard de leur accès aux soins : "58 % des habitants du Centre-Val de Loire la jugent prioritaire tout comme 57 % des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes et 56 % des habitants des Pays de la Loire."

La priorité du maire doit être de faciliter l’accès aux médecins

Lorsqu’il a été demandé aux participants de choisir les mesures qui doivent être prioritaires pour le maire de leur commune, le fait de faciliter l’accès aux soins a été sélectionné par la majorité des Français, devant l’accès à des maisons de santé et à la médecine d’urgence. Dans le détail, 56 % estiment qu’il est nécessaire d’améliorer la prise de rendez-vous avec des spécialistes et 53 % partagent cet avis aussi mais pour l’accès aux soins de médecins généralistes. "Il est intéressant d’observer une préférence pour faciliter l’accès aux médecins spécialistes dans les petites villes (58 %), les villes moyennes (62 %) et les métropoles (55 %) alors que les Franciliens (56 %) et les habitants de communes rurales ont marqué un intérêt plus fort pour faciliter l’accès à des généralistes."