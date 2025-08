Accès aux soins : l’alerte d’un maire après la multiplication des cas de cancer dans sa ville

Des cas de cancer trop nombreux. Dans une courte vidéo sur son compte X, anciennement Twitter, Fabien Verdier, le maire de Châteaudun (Eure-et-Loir), lance un appel aux autorités sanitaires. "Nous souhaitons alerter très fortement sur une situation qui nous préoccupe, prévient-il : le nombre de cancers et le nombre de personnes malheureusement qui décèdent de cancer à Châteaudun, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes." Selon l’édile, de nombreux habitants ont reçu un diagnostic de cancer ces derniers mois, dont certains ont été détectés trop tard. "181 Dunois décédés d’un cancer en 2024. Ce chiffre est dramatique, indique-t-il au journal Le Parisien. Et il est révélateur d’un problème grave de santé publique."

Nous faisons face aujourd'hui à une situation préoccupante : des cancers encore mal détectés ou détectés trop tard.



???? Trop de familles sont touchées, trop de diagnostics arrivent quand il est déjà trop tard.



???? Il est temps d’alerter, de prévenir et surtout d’agir vite. Mieux… pic.twitter.com/J6OWeWNzK5 — Fabien Verdier (@FabienVerdier28) July 24, 2025

Cancer : améliorer l’accès aux soins en Eure-et-Loir

Dans sa vidéo, il estime que "trop de choses" ont été retirées à Châteaudun ces dernières années, comme la maternité et la chirurgie, deux services dont l’hôpital de la ville a été amputé. "Ce qui fait que la prévalence de cancer est beaucoup trop élevée, poursuit-il. Elle nous semble anormalement haute. On voulait alerter les autorités sanitaires en demandant une réaction rapide et puissante en termes de santé publique, en termes de dépistage, de prévention, de soin, etc." Dans son interview au Parisien, il souligne un manque d’infrastructures dans sa commune. Cela oblige les patients à se déplacer vers les grandes villes les plus proches, comme Chartres ou Orléans. "Un Dunois m’a raconté que son père faisait deux heures de route par jour pour ses séances. Et que cela l’avait tué", confie-t-il au média.

Consultez notre ouvrage vidéo numérique, seule une création de compte est requise pour y accéder.

Des cancers plus nombreux en Eure-et-Loir ?

Quant à la prévalence du cancer, selon des données de l’Insee, de 2016 à 2018, le taux de mortalité par cancer pour 100.000 habitants était légèrement supérieur à la moyenne nationale en Normandie : 164,7 pour la région contre 157,1 pour la France. Pour l’Eure-et-Loir, l’Observatoire régional de la santé, cité par Le Parisien, précise que le taux de mortalité par cancer y est légèrement supérieur à la moyenne régionale, notamment chez les hommes. Le maire de Châteaudun estime que cette prévalence du cancer, plus élevée que dans le reste du pays, serait liée à un défaut de dépistage. "Nous avons besoin d’un service avec dépistage, prévention et chimiothérapie", alerte-t-il. En France, plus de 400.000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année. C’est la première cause de mortalité prématurée dans le pays.