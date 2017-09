La précarité, double peine

Ce sont finalement les personnes précaires qui souffrent le plus des inégalités d’accès. L’ONCD le reconnaît lui-même, cette population est plus « volatile » et instable géographiquement. Difficile, donc, de déployer des mesures ciblées.

De fait, seuls 12 % des praticiens ont rejoint un réseau de soins. Un élément positif ressort, toutefois : les trois quarts des dentistes interrogés soignent un patient précaire lorsqu’il a été orienté vers eux. Mais l’Ordre précise que « les chirurgiens-dentistes doivent se rapprocher du milieu médico-social ». Ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas assez le cas.





Des formations demandées

Quelques initiatives fixent le cap à suivre. C’est notamment le cas de La Réunion, où la prise en charge des personnes précaires est proactive. A chaque intervention du SAMU ou chaque visite au CHU de Saint-Denis, une consultation dentaire de dépistage est réalisée. Les soins sont rapidement dispensés.

En métropole, le Bus social dentaire, créé en 1996, sillonne la région parisienne. Il dispense chaque année 2 000 consultations auprès de personnes isolées, en rupture sociale ou médicale.

Conscients de ces lacunes, les dentistes sont 50 % à plaider en faveur d’actions de formation. Un quart d’entre eux souhaiteraient mieux prendre en charge les populations précaires. Ils sont un peu plus nombreux à reconnaître leurs insuffisances dans le soin des personnes en situation de handicap ou de dépendance.