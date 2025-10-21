Longévité : les secrets d’un village sicilien pour bien vieillir

L'ESSENTIEL En Sicile, le village Caltabellotta intrigue les scientifiques par le nombre exceptionnel de nonagénaires.

Leur longévité s’explique par un mode de vie apaisé, une alimentation méditerranéenne et des liens sociaux solides.

Même loin de la Sicile, on peut s’inspirer de ces habitudes.

Dans la petite commune de Caltabellotta, située au sommet d’une montagne en Sicile, les habitants vivent souvent bien au-delà de 90 ans. Une longévité hors du commun, qui attire aujourd'hui l'attention des chercheurs spécialistes des "zones bleues", ces régions du monde où l'on vit mieux et plus longtemps, comme Okinawa au Japon ou Nicoya au Costa Rica.

"Le profil de longévité de Caltabellotta est exceptionnel, explique le professeur Gianni Pes, spécialiste du sujet, cité par la version britannique de Vogue. La prévalence des nonagénaires y a presque quadruplé en quelques décennies, atteignant près de trois fois la moyenne nationale italienne." Au-delà du cadre pittoresque, c'est un ensemble d'habitudes de vie simples mais efficaces qui semble préserver la santé de ses habitants, selon une récente étude. Et bonne nouvelle : on peut s'en inspirer, même sans vivre en Sicile.

Des habitudes de vie pour bien vieillir

Premier ingrédient : une vie peu stressante. "Ce village rural suit les cycles saisonniers, les routines agricoles et des rituels sociaux anciens, ce qui entraîne un niveau de stress chronique minimal", affirme le professeur Pes. Loin du tumulte des villes, la lenteur devient ici un facteur clé de la santé.

Le régime méditerranéen, riche en fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, huile d'olive et un peu de poisson, n'est pas qu’une tendance à Caltabellotta. "C'est un héritage culturel transmis depuis des générations", souligne le Pr Pes. Et cette alimentation reste la seule à avoir montré des effets significatifs sur la santé en vieillissant.

Autre pilier de la longévité : la communauté, le lien entre les résidents. "Les relations sociales sont solides, les habitants ont un attachement profond à leur lieu de vie et à leurs voisins", explique le chercheur. C’est un facteur protecteur contre l'isolement, de plus en plus courant dans les grandes villes.

Exercice physique et air pur

Ce n’est pas tout : l'activité physique fait naturellement partie du quotidien à Caltabellotta. Marcher dans les rues en pente, jardiner, entretenir sa maison... "L'exercice régulier, même modéré, est un trait commun à toutes les zones bleues." Enfin, le cadre naturel n’y serait pas pour rien. Air pur, altitude modérée ou encore sol riche en biodiversité : "Ces conditions réduisent la charge allostatique, c'est-à-dire l'usure physiologique liée au stress chronique", selon le professeur Pes.

"Nous ne vivrons pas tous dans un village ensoleillé de Sicile, mais nous pouvons intégrer bon nombre de ces habitudes dans notre quotidien, conclut l’expert. Ce sont ces choix durables, répétés sur des années, qui ouvrent la voie à une vie plus longue et plus saine."