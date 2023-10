Comme le covid long, il serait possible d’avoir le rhume long

L'ESSENTIEL Le rhume, la grippe et la pneumonie peuvent aussi provoquer des symptômes à long terme.

Les personnes qui ont un Covid long souffrent plus d’étourdissements et de perte de goût et d’odorat.

Celles qui ont un rhume long ont généralement de la toux, des douleurs à l’estomac et de la diarrhée.

Vous avez eu un rhume, il y a quelques semaines... et vous présentez toujours des symptômes ? Il s’agit peut-être d’un "rhume long" ! Des chercheurs de la Queen Mary University of London ont, en effet, découvert que certaines infections respiratoires - le rhume, la grippe ou la pneumonie par exemple - pouvaient provoquer des symptômes à long terme, comme le Covid long.

Leur étude a été publiée dans la revue scientifique eClinicalMedicine, le 6 octobre 2023.

Des symptômes persistants ne concernent pas que le Covid long

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont demandé à plus de 10.000 personnes de lister les 16 symptômes les plus courants d’un Covid long. Parmi ceux-ci, il y avait la fatigue, l’essoufflement ou encore les courbatures.

Ensuite, ils ont classé les participants en trois groupes : ceux qui avaient eu la Covid, ceux qui avaient signalé une autre infection respiratoire aiguë (mais dont le test Covid était négatif) et les volontaires qui n'avaient signalé aucune infection. Seuls, les participants infectés plus de quatre semaines plus tôt ont été retenus.

Sans surprise, les individus qui avaient été atteints de la Covid-19 avaient davantage de symptômes que ceux qui n’avaient pas eu d’infection. Mais, résultat plus surprenant, les personnes atteintes d’autres infections respiratoires - et qui n’étaient pas la Covid-19 - étaient également plus touchées par ces symptômes à long terme que celles qui n'avaient pas été malades.

Rhume, grippe, pneumonie : certains malades ont des symptômes à long terme

Ainsi, les scientifiques estiment que les symptômes à long terme peuvent être dus à la Covid-19, mais aussi à d’autres infections respiratoires telles que le rhume, la grippe ou la pneumonie.

Dans le détail, les personnes qui ont eu un rhume ont signalé les effets à long terme suivants : une toux, des douleurs à l’estomac et une diarrhée. “Nous avons observé des différences importantes dans les symptômes rapportés dans les deux groupes, les personnes qui se remettent du Covid sont plus susceptibles de souffrir d’étourdissements ainsi que des problèmes de goût et d’odorat”, précise Giulia Vivaldi, auteure de l’étude, dans un article publié dans The Conversation.

Mais, tout comme le Covid long, les scientifiques ne savent pas les raisons pouvant expliquer pourquoi certaines personnes développent un rhume long et d’autres non.

“Il est important de noter que nous n’avons aucune preuve (permettant d'affirmer) que les symptômes du rhume long (soient de) la même gravité ou la même durée que ceux du covid long, précise Giulia Vivaldi. Ces résultats soulignent non seulement l’impact d’un Covid long sur la vie des gens, mais également sur d’autres infections respiratoires.”