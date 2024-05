Covid long : les symptômes chez les enfants varient selon l’âge

L'ESSENTIEL Le Covid long correspond à une persistance des symptômes pendant plus d’un mois.

Chez les plus jeunes, ils peuvent varier selon l’âge.

Par exemple, les nourrissons ont davantage de troubles respiratoires, alors que la perte du goût et/ou de l’odorat touche plutôt les adolescents.

Le Covid long frappe tous les âges. Lorsque les symptômes persistent plus d’un mois, les professionnels de santé parlent d’infection prolongée. Dans une étude récente, qui sera présentée lors de la réunion annuelle des Sociétés universitaires pédiatrique à Toronto, au Canada, des scientifiques expliquent que les symptômes de la maladie varient en fonction de l’âge chez les plus jeunes.

Cette étude a été réalisée auprès de 6.000 participants, plus précisément des enfants et des soignants. 75 % d’entre eux ont été contaminés par le SARS-CoV2. Des tests ont permis de recenser les symptômes rencontrés par les jeunes. La majorité d’entre eux continuaient à en souffrir plus d’un an après l’infection. Mais ils variaient selon l’âge des participants. Les nourrissons présentaient principalement des symptômes généraux et respiratoires (par exemple, la toux) ; les enfants d'âge préscolaire (avant 5 ans) avaient ces mêmes symptômes, ainsi que des troubles gastro-intestinaux et ORL (comme le nez bouché) ; les enfants d'âge scolaire avaient principalement des symptômes généraux et ORL ; enfin les adolescents/jeunes adultes signalaient souvent une perte du goût et/ou de l'odorat et des douleurs. D’après les critères définis pas les auteurs, les enfants d’âge scolaire sont ceux âgés de 6 à 11 ans.

Covid long : "un manque d'appétit, de troubles du sommeil et d'agitation" chez les jeunes enfants

"Les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les jeunes adultes ayant des antécédents d’infection par la Covid-19 présentaient de nombreux symptômes persistants en commun, notamment un manque d’énergie, de la fatigue après avoir marché, des maux de tête, des douleurs corporelles, musculaires et articulaires, des étourdissements, des difficultés à se concentrer et des symptômes gastro-intestinaux, comme des nausées et des vomissements", poursuivent les auteurs dans un communiqué.

En parallèle, ils ont observé que certains des participants étaient confrontés à des symptômes psychologiques. Chez les enfants de 6 à 11 ans, certains avaient des peurs spécifiques et persistantes, comme celle d’aller à l’école, les adolescents avaient peur des foules ou des espaces clos. "Les jeunes enfants entre la naissance et cinq ans ayant déjà été infectés par la Covid-19 étaient plus susceptibles de souffrir d’un manque d'appétit, de troubles du sommeil et d'agitation, ainsi que des symptômes respiratoires prolongés comme le nez bouché et la toux, par rapport aux enfants sans infection antérieure connue par la Covid-19", poursuivent-ils.

Mieux comprendre les symptômes du Covid long pour mieux les prendre en charge

Pour les auteurs, ces informations sur la typologie des symptômes selon l’âge permettront de mieux reconnaître les formes longues de Covid-19 chez les jeunes. "Ces résultats soulignent l’importance de caractériser le Covid long chez les enfants alors que les chercheurs découvrent encore les effets à long terme de l’infection dans ce groupe d’âge, estime Rachel Gross, professeure agrégée de pédiatrie et de santé à l’école de médecine Grossman de l’Université à New-York. Cette recherche est importante car les cliniciens peuvent diagnostiquer et traiter de manière appropriée s'ils comprennent mieux comment différents groupes d’âge sont affectés par la maladie."