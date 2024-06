2 spécialistes alertent : le monde reste mal préparé à la prochaine pandémie

L'ESSENTIEL Certains pays ont été plus touchés par la Covid-19 par rapport à d’autres.

Selon deux spécialistes, la communauté internationale ne serait pas préparé à une nouvelle pandémie.

En prévision d’une éventuelle pandémie, Michael Baker et Alexander Gillespie ont indiqué qu’il fallait accentuer la coopération mondiale pour parvenir à un accord que chaque pays respecterait.

Près de 7 millions de décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans le monde, selon les dernières données de Santé publique France datant de juin 2023. En fonction de la gestion de la pandémie par les gouvernements, certains pays ont été plus touchés que d’autres par cette infection.

"Notre meilleure chance d'empêcher que l'histoire ne se répète réside dans un accord sur la pandémie"

Dans un récent article publié dans The Conversation, Michael Baker, Professeur de santé publique à l’Université d’Otago (Nouvelle-Zélande), et Alexander Gillespie, Professeur de droit à l’Université de Waikato (Nouvelle-Zélande) ont indiqué que, selon eux, la communauté internationale ne serait pas prête à faire face à une nouvelle pandémie.

En juin 2024, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a adopté des révisions à son règlement sanitaire international. Parmi les différentes mesures, une définition de l’urgence pandémique a notamment été ajoutée au texte, ou encore l’établissement d’une autorité nationale pour améliorer la mise en œuvre des règlements sanitaires internationaux au sein des pays et entre eux. "Mais si cette avancée mérite d'être célébrée, elle n'est pas suffisante. Même si les gouvernements approuvent les règlements révisés, notre meilleure chance d'empêcher que l'histoire ne se répète réside dans un accord sur la pandémie", ont cependant nuancé les deux spécialistes.

De longues négociations pour parvenir à un accord entre les pays

En vue d’une potentielle nouvelle pandémie, Michael Baker et Alexander Gillespie ont suggéré qu’il fallait accentuer la coopération mondiale pour parvenir à un accord, qui pourrait regrouper de nombreuses réformes, qui vont au-delà du règlement sanitaire international de l’OMS. "Mais les négociations pour parvenir à un accord mondial s'avèrent litigieuses. Il existe de profondes divisions entre les pays riches et les pays pauvres en ce qui concerne le partage et la tarification abordable des vaccins, des traitements et des diagnostics pour les pays en développement. Le partage des données sur les agents pathogènes s'est également avéré problématique", ont-ils précisé.

À l’heure actuelle, les négociations sont toujours en cours pour mettre au point le texte d’un accord sur les pandémies. "Des menaces de guerre à la dévastation de l'environnement en passant par les pandémies, aucun pays ne peut protéger unilatéralement ses citoyens des menaces communes les plus graves qui pèsent sur l'humanité. Mais alors que le besoin de solidarité et de coopération mondiales est plus grand que jamais, le soutien à de nombreux domaines clés du droit international est en train de s'effriter", ont conclu Michael Baker et Alexander Gillespie.