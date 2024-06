Les cas de Covid-19 sont en hausse depuis huit semaines en France

L'ESSENTIEL Santé Publique France observe une hausse des cas de Covid-19 en France.

Les passages aux urgences ou les consultations de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 sont en augmentation.

Les prochaines échéances en France, notamment les Jeux Olympiques, font craindre une nouvelle hausse des cas.

La Covid-19 n’a pas disparu. Santé Publique France constate une augmentation des consultations pour suspicion de contamination. "Les recours pour suspicion de Covid-19 continuent leur augmentation depuis huit semaines, précise l’organisme dans un communiqué paru le 11 juin. La hausse est de plus en plus marquée, que ce soit pour les passages aux urgences (+ 52 %) ou chez SOS Médecins (+ 51 %), atteignant l’ensemble des classes d’âges."

Une augmentation des suspicions de Covid-19 dans toutes les classes d’âge

Au total, SOS Médecins recense 1.507 actes médicaux en lien avec une suspicion de Covid-19, entre le 3 et le 10 juin, contre 995 la semaine précédente. "Toutes les classes d’âges sont concernées, mais plus particulièrement les plus de 75 ans (+ 85 % soit de 66 à 122 actes) et les moins de 2 ans (+ 140 %, soit de 10 à 24 actes), indique le document. Le niveau est supérieur à 2023 et 2021 chez les adultes." Quant au réseau OSCOUR®, l’organisation de la surveillance coordonnée des urgences, il observe une augmentation des passages dans les services d’urgence pour toutes les classes d’âge également. Les adolescents de moins de 15 ans semblent toutefois davantage concernés : les données montrent une augmentation de 123 % de leurs passages aux urgences pour suspicion de Covid-19. D’après les chiffres de ce réseau de surveillance, la part d’activité liée à la Covid-19 "reste modeste mais progresse depuis huit semaines".

Jeux Olympiques et élections : une augmentation inquiétante des cas de Covid-19

Sur France Info, l’infectiologue Benjamin Davido témoigne de ses inquiétudes face à ces chiffres. "En été, ce n'est pas une bonne nouvelle de voir le Covid", prévenait-il lundi 17 juin sur l’antenne. Ce spécialiste exerce à l’hôpital Raymon-Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine et constate de nouvelles hospitalisations liées au virus depuis la semaine dernière. "Cela reste un nombre relativement faible par rapport à ce qu'on a connu pendant la période de la pandémie", rassure-t-il. Mais les échéances à venir génèrent des craintes : "La première, c'est celle des élections législatives. On va se retrouver quand même à faire la queue de façon un peu confinée dans des bureaux de vote, pointe-t-il. Surtout, dans moins de cinquante jours, on a les Jeux olympiques."

Covid-19 : masque, distanciation et vaccination, des réflexes à retrouver

Pour réduire le risque d’une propagation des cas, il insiste sur l’importance du port du masque en cas de symptômes afin de limiter la contamination d’autres personnes. Si les mesures d’isolement ne sont plus obligatoires, l’Assurance Maladie rappelle qu’il "reste fortement recommandé aux personnes testées positives au Covid-19, ainsi qu’aux personnes ayant été exposées à une personne contagieuse et susceptibles de développer la maladie, d’éviter le contact avec les personnes fragiles".

Pour ces dernières, la vaccination est fortement recommandée. Cela concerne les personnes de plus de 65 ans, les personnes ayant un risque de formes graves, les femmes enceintes ou encore les résidents d’Ehpad. Une dose de rappel est nécessaire si la dernière infection ou injection de vaccin date de plus de trois mois.