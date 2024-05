Comment la pandémie de Covid-19 a-t-elle changé la médecine ?

L'ESSENTIEL La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences sur la médecine et ses évolutions.

Elle a été l'occasion de collaborations importantes entre les différentes disciplines.

Les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, ont été aussi utilisées à grande échelle.

La Covid-19 a été un bouleversement mondial. Elle a modifié les quotidiens de millions de personnes à travers le monde, mais elle a surtout transformé la médecine. Dans la revue Frontiers in Science, une équipe de scientifiques revient sur les leçons tirées de la pandémie. Selon eux, la crise sanitaire aura des conséquences sur la médecine du futur.

Qu’est-ce que la pandémie a apporté à la médecine ?

Ces travaux ont été dirigés par le professeur Michel Goldman, chercheur en immunologie à l’université libre de Bruxelles et par le professeur Philippe Sansonetti, microbiologiste à l'Institut Pasteur et au Collège de France. "La pandémie de Covid-19 aura des impacts profonds et durables sur l'anticipation des risques, la pratique de la médecine et la gestion des soins de santé", estime le Pr Goldman, président et fondateur de l'Institut pour l'innovation interdisciplinaire dans les soins de santé de l'Université Libre de Bruxelles.

L’intelligence artificielle : un pilier de la médecine du futur ?

Pour les deux chercheurs, deux éléments principaux sont à retenir : l'interdisciplinarité et l’utilisation des outils numériques, comme l’intelligence artificielle. Ils rappellent qu’au moment de la pandémie, il y a eu d’importantes collaborations entre différents secteurs et disciplines. Par ailleurs, "comme il n’existait initialement aucun vaccin pour contrôler la transmission, nous avions besoin d’interventions non pharmaceutiques comme le confinement, planifiées à l’aide d’une modélisation mathématique à grande échelle", indiquent-ils. "Les appels vidéo ont permis aux patients de parler à un médecin sans risquer d'attraper le virus, tandis que les informations issues du Big Data ont été utilisées pour identifier les patients vulnérables et cibler les traitements." Ils considèrent que ces innovations sont des outils primordiaux pour réfléchir à l’avenir des soins et de la santé en général. Ils citent l’exemple de la télémédecine, qui permettra à des patients de consulter plus facilement, mais aussi des objets connectés, qui offrent des possibilités de soin à domicile pour certaines affections.

Personnalisée ou systémique : deux aspects de la médecine du futur

L’intelligence artificielle et les outils numériques devraient aussi contribuer à adopter une approche systémique de la médecine, pour la rendre plus efficace. Selon le Pr Sansonetti, il s’agit d’exploiter "de grandes quantités de données de différents types, recueillies auprès de différentes sources, pour générer des diagnostics, des pronostics et des options thérapeutiques très précis". Par exemple, cela pourrait aider à identifier des médicaments existants et sûrs, qui pourraient être rapidement réutilisés pour traiter de nouvelles maladies.

Mais les scientifiques estiment aussi que la médecine personnalisée pourrait se développer davantage. Il s’agit de prendre en compte des facteurs génétiques, des habitudes personnelles, des critères environnementaux. "La médecine personnalisée délivre le bon traitement au bon patient, au bon moment", résume le professeur Philippe Sansonetti.

Médecine du futur : des défis à venir

Les deux scientifiques restent prudents face à l’avenir. Ils rappellent que plusieurs critères devront être atteints pour que la médecine du futur puisse voir le jour : un accès égal aux nouvelles technologies, des garanties de sécurité concernant l’intelligence artificielle et un financement suffisant pour permettre le travail interdisciplinaire.