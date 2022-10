Le sous-variant BA.2.75.2 d'Omicron échapperait aux anticorps

L'ESSENTIEL Selon Santé Publique France, il y a 100 % de Omicron parmi les virus séquencés sur les sept derniers jours, au 26 septembre 2022.

Au 13 octobre 2022, le taux d’incidence était de 580,5 selon Santé Publique France.

Au 16 octobre 2022, 41.973 personnes ont été testées positives à la Covid-19 pour la première fois depuis plus de 60 jours au cours des dernières 24 heures, selon Santé Publique France. Parmi celles-ci, la quasi-totalité étaient contaminées par le variant Omicron.

Le sous-variant d’Omicron BA.2.75.2 résiste aux anticorps

Omicron est un variant de la Covid-19 qui a aussi des sous-variants : BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 et BA.5. Certains ont des mutations additionnelles… C’est le cas de BA.2.75.2, qui semble particulièrement inquiétant.

En effet, selon une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet Infectious Diseases, le sous-variant BA.2.75.2 échapperait aux anticorps. Ainsi, la grande majorité des traitements actuellement disponibles ne seraient pas efficaces contre celui-ci. Il y aurait donc un risque très important d’infections pour l’hiver à venir.

Un seul traitement efficace contre le sous-variant BA.2.75.2

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des échantillons de sang de 75 personnes prélevés à différents moments : novembre 2021 (avant l’émergence d’Omicron), avril 2022 et fin août-début septembre, moment où BA.5 était largement majoritaire parmi les personnes positives à la Covid-19.

Résultats : seul un sixième de ces échantillons présentait des anticorps efficaces pour combattre le sous-variant BA.2.75.2. En revanche, ils étaient efficaces contre BA.5. "BA.2.75.2 a présenté une résistance bien plus importante que les variants que nous avons précédemment étudiés, en grande partie en raison de deux mutations", détaille Ben Murrell, l’un des auteurs dans un communiqué de presse. D’après les chercheurs, il n’y a qu’un seul traitement par anticorps monoclonaux qui fonctionne contre BA.2.75.2 : le bebtelovimab.

Inconnu sur l’efficacité des vaccins pour le sous-variant BA.2.75.2

Mais, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm), l’autorisation temporaire d’utilisation “du bamlanivimab (seul), qui n’était plus utilisé depuis la mise à disposition des combinaisons d’anticorps a, quant à elle, été définitivement clôturée”. Dans un avis publié le 19 juillet dernier, le conseil scientifique a demandé au gouvernement “de mettre tout en œuvre pour que le bebtelovimab, le seul anticorps monoclonal actif sur BA.5 actuellement, soit le plus rapidement disponible en France”.

Autre question soulevée par cette étude : l’efficacité des vaccins pour le sous-variant BA.2.75.2 ? Difficile d’y répondre pour le moment… Mais les chercheurs espèrent que ce sera le cas des nouveaux vaccins, dits vaccins bivalents, qui protègent contre la souche originale du virus de la Covid-19 mais aussi contre certains sous-variants d’Omicron. "Nous nous attendons à ce qu'ils soient efficaces, mais nous ne savons pas encore dans quelle mesure, conclut Ben Murrell. Nous savons maintenant qu’il y a des variants émergents avec des mutations similaires qui finiront probablement par être majoritaires dans un avenir proche, conclut Ben Murrell. Nous devrions nous attendre à ce que les infections augmentent cet hiver".