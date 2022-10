Vaccins anti-Covid bivalents : pas assez de données pour les recommander, selon l’OMS

L'ESSENTIEL Les populations concernées par le rappel vaccinal sont : les plus de 60 ans, les adultes de moins de 60 ans présentant des comorbidités, les femmes enceintes, les patients immunodéprimés, les professionnels de santé ainsi que les enfants et les adolescents à haut risque.

La vaccination contre la Covid-19 pourra être effectuée en même temps que celle contre la grippe à partir du 18 octobre 2022.

Le 3 octobre dernier, la campagne de vaccination automnale contre la Covid-19 a débuté en France. Ce rappel vaccinal cible principalement le variant Omicron qui concerne 100 % des cas de contamination, selon Santé publique France. Cette mutation est plus contagieuse par rapport aux autres variants de coronavirus, mais elle reste cependant moins virulente.

Une nouvelle génération de vaccins adaptés au variant Omicron

Pour faire face au variant Omicron, l’Agence américaine européenne du médicament (EMA) et la Haute Autorité de Santé (HAS) ont préconisé l’utilisation de trois vaccins bivalents qui sont des adaptations des vaccins à ARN Messager : les vaccins Moderna et Pfizer BioNTech qui ciblent la souche originale et le variant Omicron BA.1, ainsi que le vaccin Pfizer BioNTech adapté à la souche originale et les variants Omicron BA.4 et BA.5.

"Les vaccins à ARN Messager bivalents ne sont pas des nouveaux vaccins, mais des vaccins adaptés aux souches circulantes. L’évaluation des vaccins bivalents à partir d’études expérimentales plus limitées que lors d’une évaluation initiale permet d’accélérer l’accès à des vaccins plus adaptés au contexte épidémique et à la souche du virus en circulation", a expliqué la Haute Autorité de Santé dans un communiqué.

"Nous ne pouvons pas émettre de déclaration en faveur de ces vaccins"

Le 12 octobre, l’Organisation Mondiale de la Santé a cependant indiqué que les données disponibles sur les vaccins bivalents ne sont pas suffisantes. L'institution a donc décidé de ne pas les recommander pour le moment. Dans un communiqué, le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) qui conseille l’OMS sur la vaccination anti-Covid a indiqué que ces sérums ne présentent qu’un "avantage supplémentaire infime" par rapport aux précédents vaccins.

D’après le Docteur Joachim Hombach, le secrétaire exécutif du SAGE, les vaccins bivalents ont montré une "neutralisation légèrement supérieure du variant Omicron". Mais il s’agit d’un "effet relativement modeste que nous pouvons voir en laboratoire (…) Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est associer ces mesures de laboratoire à une augmentation de la protection", a-t-il complété en soulignant que les données qui prouveraient une efficacité accrue des vaccins bivalents ne sont pas encore disponibles.

"Etant donné que nos recommandations doivent être vraiment fondées sur des preuves, nous ne pouvons pas émettre de déclaration en faveur de ces vaccins (…) Ces vaccins sont très bien, mais ce qui est beaucoup plus important, c’est que vous fassiez vacciner", a conclu le Docteur Joachim Hombach.