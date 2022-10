Covid-19 : le nouveau variant BQ.1.1 cause des symptômes proches de la gastro-entérite

L'ESSENTIEL Près de 68.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés entre le 11 et le 12 octobre.

Le sous-lignage BA.5 est devenu majoritaire en France en juin 2022.

Les variants de la Covid-19 changent et leurs symptômes aussi. Omicron est majoritaire en France à la fin de l’année 2021, et depuis des sous-variants l’ont remplacé. Actuellement, le sous-lignage B1.5 est le plus présent dans le pays, mais un autre sous-variant pourrait le remplacer : le BQ.1.1. Fin septembre, il représentait 6 % des cas positifs séquencés en France. Or, les symptômes qu’il provoque inquiètent une partie de la communauté scientifique.

Covid-19 : le variant BQ.1.1 provoque des troubles digestifs

À l’Express, Jérôme Marty, médecin généraliste en Haute-Garonne et président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre (Ufml) explique qu’en un après-midi, il a reçu "trois patients qui se sont plaints de maux de ventre avant de se rendre compte qu'ils étaient positifs à la Covid". Ces personnes ont pu souffrir de troubles digestifs, de diarrhée ou de vomissements. Ces symptômes pourraient être expliqués par l’action du sous-variant sur le système digestif, comme l’explique Yannick Simonin, virologue, dans une interview accordée à Midi Libre. "Ce nouveau variant pourrait s'attaquer aux tissus gastriques. Cela est dû à la modification de la structure du virus." Si le virus provoque les mêmes symptômes que ceux de la gastro-entérite, cela pourrait rendre son identification plus difficile. Le risque est que les personnes concernées ne se fassent pas tester, en pensant qu’elles souffrent d’une gastro-entérite et non de la Covid-19.

« Il faut être très prudent, on n’a pas assez de données pour l’affirmer »

Mais le virologue appelle à la prudence : "Il faut être très prudent et rien ne permet d’affirmer un switch des symptômes, prévient-il dans Le Parisien. J’ai passé mon temps à dire qu’on n’avait pas assez de données pour l’affirmer." Comme l’explique Le Parisien, une étude a semé le trouble. Parue sur le site, Thailand Medical News, elle affirme que les variants BM.1.1 et BQ.1.1 peuvent augmenter les cellules endothéliales du tube digestif et que parmi 14 cas positifs étudiés, tous se plaignaient de troubles digestifs. Cornelius Roemere, un scientifique allemand, rappelle au média francilien que ce site "n’est pas une source fiable". Or, les résultats de l’étude ont été relayés sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, ce qui a fait craindre cette confusion entre les deux pathologies.

Les troubles digestifs, des symptômes reconnus du Covid long

En revanche, les scientifiques ont identifié les symptômes digestifs comme étant caractéristiques des formes longues de Covid-19. "Le tube digestif a sans doute un rôle important dans les symptômes prolongés de la Covid-19, explique la Haute autorité de santé dans une fiche dédiée. Environ 20 % des patients rapportent des symptômes digestifs lors de la phase prolongée de Covid." Parmi ceux recensés, il y a la diarrhée chronique, les symptômes de reflux gastro-œsophagiens, des douleurs abdominales, etc. Pour l’heure, les professionnels de santé n’ont pas réussi à comprendre le mécanisme précis expliquant ces symptômes.