Covid-19 : 4 façons de réduire les formes graves

L'ESSENTIEL Au 29 septembre, 51.366 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés au cours d’une semaine.

En France, 53.673.245 personnes sont complètement vaccinées.

D’après des chercheurs de l’université du Colorado, les déséquilibres de notre réponse immunitaire et de notre microbiome jouent un rôle important dans la persistance des symptômes de la Covid-19, qui peut inclure un « brouillard cérébral », des troubles de la mémoire, des essoufflements, un épuisement et des douleurs chroniques.

Dans le cadre de ces travaux parus dans la revue American Journal of Lifestyle Medicine, les scientifiques ont indiqué que les personnes infectées par le coronavirus pouvaient atténuer les symptômes persistants en adoptant un mode de vie sain. Cela permettrait de "rétablir l'équilibre de la réponse immunitaire et du microbiome intestinal. Plusieurs gestes et habitudes utilisées pour réduire le risque de maladie chronique s'appliquent également aux pathologies infectieuses", a déclaré Barbara Demmig-Adams, co-auteure de la recherche, dans un communiqué.

Adopter une alimentation équilibrée pour réduire les séquelles de la Covid-19

Selon les auteurs, manger sainement peut diminuer l’inflammation incontrôlée provoquée par le coronavirus. "Lorsque nous avons une mauvaise alimentation, cela peut modifier la composition de notre microbiome. Cela peut amener l'organisme à se retourner contre lui-même (…) et contribuer à une inflammation sous-jacente. Si vous avez déjà un microbiome déséquilibré et que vous êtes ensuite infecté par la Covid-19, vous pouvez avoir une réponse immunitaire excessive", a spécifié Elizabeth Enichen, auteure principale de l’étude.

En cas d’infection au coronavirus, l’équipe recommande ainsi de consommer des fruits, plus précisément des baies, et des légumes riches en fibres, comme le chou frisé ou les épinards car ils renforcent nos défenses immunitaires. Autres aliments à privilégier : des poissons (des sardines ou du thon, qui sont riches en oméga-3), des céréales complètes et des oléagineux afin de rééquilibrer les réponses inflammatoires. Il est également conseillé d’assaisonner ses plats avec des épices et des herbes, qu’elles soient fraîches ou séchées.

"Dans la plupart des cas, on évite les compléments alimentaires, surtout ceux à forte dose. Le meilleur moyen d'obtenir les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement du microbiote est de les obtenir en mangeant certains aliments. Par exemple : la quercétine, un antioxydant actuellement étudié pour sa capacité à supprimer la réplication du virus, se trouve naturellement dans les oignons, le thé vert, les baies et le vin rouge", ont expliqué les chercheurs.

Covid-19 : se reposer pour prévenir les formes graves

D’après les scientifiques, il convient de se ménager et de ne pas surmener son corps. "Un exercice exténuant, sans récupération suffisante, peut favoriser une inflammation et peut exacerber le risque de souffrir du coronavirus", ont-ils signalé. En clair, il est préconisé de prévoir un temps de repos et de récupération adéquat après un effort intense.

Gérer son stress afin d’éviter un déséquilibre du système immunitaire

Le stress chronique peut aussi nous épuiser et contribuer à une inflammation, ainsi que perturber notre microbiome intestinal, selon les recherches. Les femmes étaient plus susceptibles de souffrir d’un stress intense, de mal manger et de moins bouger depuis le début de la pandémie. Les auteurs ont révélé que le yoga, la méditation de pleine conscience et l'acupuncture réduisaient l'inflammation chronique qui favorise les formes sévères de la Covid-19.

Covid-19 : rester actif pour diminuer l’inflammation

Il est également recommandé de rester actif, par exemple de prendre les escaliers, se promener ou faire des étirements. Pour rappel, une activité physique régulière permet de réduire l'inflammation et de renforcer l'immunité. "L'exercice ne doit pas nécessairement être un moment intense que vous redoutez. Au contraire, les preuves suggèrent qu'un exercice plus modéré et agréable semble être ce qui crée le bon équilibre entre les signaux pro et anti-inflammatoires", a précisé Elizabeth Enichen.