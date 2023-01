Covid long ou ménopause ? Des symptômes parfois similaires

L'ESSENTIEL Au 30 décembre 2022, il y avait 23.808 nouveaux cas de Covid-19 en France sur les dernières 24 heures, selon Santé Publique France.

Généralement, la ménopause intervient aux alentours de 50 ans, plus précisément entre 45 et 55 ans, selon l’Assurance maladie. Elle correspond à la période où les menstruations d’une femme s'arrêtent définitivement. Les symptômes qui caractérisent cette baisse d’hormones de reproduction sont de la fatigue, des changements d'humeur, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, de la sécheresse vaginale et des troubles du sommeil.

Covid long et ménopause ont des symptômes communs

"Beaucoup de femmes qui se plaignent d'un long Covid ont entre le milieu et la fin de la quarantaine, il semble donc logique de regarder d'abord [si elles sont touchées par] des choses évidentes, comme [la ménopause], explique le Dr Louise Newson, médecin généraliste et experte en ménopause. Il n'y a pas de test de diagnostic pour le long Covid et les symptômes sont souvent très similaires à [ceux de] la ménopause”.

On parle de Covid long quand une personne ressent des symptômes de la Covid-19 plus de quatre semaines après avoir été testée positive au virus, selon l’Assurance maladie. Et certains de ces symptômes sont semblables à ceux de la ménopause comme la fatigue - qui concerne une grande part des personnes atteintes de Covid long-, les troubles du sommeil, les douleurs musculaires, les sueurs chaudes ou froides, etc.

Et les chiffres semblent conforter l’hypothèse du Dr Louise Newson. Au Royaume-Uni, l’âge moyen des personnes qui déclarent souffrir d’un Covid long est de 46,5 ans et, parmi elles, 82,5 % sont des femmes. La médecin généraliste estime également que le virus de la Covid-19 pourrait déclencher la ménopause précoce chez certaines femmes.

Prescrire un THS aux femmes pourraient diminuer les symptômes

“Nous sommes conçues pour ne pas tomber enceintes lorsque nous souffrons d'une infection, développe-t-elle. La première chose que font nos ovaires est de s’arrêter et c'est une bonne chose, mais cela pourrait signifier que le corps ne produit plus les bonnes hormones et que vous pouvez [être en périménopause]”. La périménopause est le fait d’avoir des symptômes de la ménopause avant qu’elle n’arrive, c’est-à-dire quand la femme a encore ses règles.

En cas de Covid long, les femmes qui sont dans l’âge de la ménopause devraient donc surveiller leurs symptômes, les noter et bien analyser leur évolution dans le temps. “Pour celles qui souffrent de la ménopause ou de la périménopause, plus tôt elles commencent à prendre un traitement hormonal substitutif (THS) [qui vise à soulager les symptômes liés à la ménopause], mieux c'est”, explique le Dr Louise Newson, qui plaide pour que les femmes soient mieux dépistées et prise en charge, même quand elles croient souffrir d’un Covid long, car la prise d’un THS pourrait diminuer leurs symptômes.