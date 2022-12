Ménopause : 5 conseils pour la surmonter

L'ESSENTIEL La ménopause précoce concerne les femmes pour qui les menstruations s'arrêtent avant 45 ans et celle dite prématurée est avant 40 ans.

Une contraception est nécessaire jusqu'à la certitude de la ménopause.

L'âge moyen de la ménopause est d'environ 51 ans. Il s'agit du moment où les femmes n'ont plus leurs menstruations. L'arrêt est souvent progressif et la durée varie d'une personne à l'autre. Généralement, on considère une femme comme étant ménopausée un an après ses dernières règles.

La ménopause est due à la baisse des niveaux d'hormones de reproduction féminines

Néanmoins, certaines femmes ont des changements plusieurs années avant d'être ménopausées, c'est la périménopause, et aussi plusieurs années après. La raison est que la ménopause entraîne une baisse des niveaux d'hormones de reproduction féminines. Celle-ci n'impacte pas uniquement le système de reproduction mais aussi la circulation sanguine, la santé des os, le système immunitaire ainsi que le système neurologique, ce qui explique les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les changement d'humeur, la fatigue, la sécheresse vaginale et les troubles du sommeil.

Il reste difficile de dire précisément combien de temps dure la périménopause mais les recherches scientifiques estiment qu'elle serait comprise entre quatre à huit ans. Selon des travaux intitulés Penn Ovarian Aging Study qui incluaient 259 participantes, 79 % d’entre elles avaient des bouffées de chaleur avant l'âge de 50 ans, le plus souvent entre 45 et 49 ans.

Une autre étude explique que les femmes souffraient de bouffées de chaleur modérées à sévères plus de dix ans après l'arrêt de leurs règles... Et même jusqu'à 70 ans selon ces travaux de 2017.

Périménopause et ménopause : des symptômes longs et gênants

Les symptômes de la périménopause et de la ménopause sont donc longs, gênants voire douloureux pour certaines femmes. Mais quelques astuces peuvent les aider à mieux s'y préparer et bien interpréter les premiers signes.

Tout d'abord, il faut parler aux femmes de son entourage familial : sa mère, sa grand-mère, sa ou ses tantes, les sœurs. Les différentes expériences pourront aider à anticiper cette période. Et ce, d'autant plus qu'il existe des similitudes entre les membres d'une même famille quant à la ménopause.

Ensuite, il est essentiel d’écouter son corps et de ne pas minimiser les changements qu’il peut subir. Et ce, qu’importe l’âge ou le temps qu’ils prennent à se manifester. Ainsi, dès que vous remarquez quelque chose, notez-le pour en parler avec votre médecin généraliste ou votre gynécologue. Des applications de suivi de la ménopause existent également pour aider les femmes ne pas passer à côté de symptômes et à archiver ces éléments.

De la même façon, il est toujours recommandé de noter son cycle menstruel, c’est-à-dire le début mais aussi la durée des règles, le flux et les changements. Là aussi, il existe des applications pour cela.

Enfin, en cas d’inquiétude, il faut toujours demander l’avis d’un professionnel de santé qui pourra vous conseiller sur les moyens d’atténuer les symptômes ou vous indiquer le bon spécialiste à consulter.