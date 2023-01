Covid long : les 7 symptômes à reconnaître

L'ESSENTIEL Il est possible que les symptômes de la Covid-19 persistent dans les semaines, voire les mois suivant le début de la maladie : au-delà de quatre semaines, on parle de Covid long.

En France, 30 % des personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 plus de trois mois auparavant (2 millions de patients) souffriraient encore d’un ou de plusieurs symptômes de Covid long, selon une étude de Santé publique France en juillet.

Les symptômes du Covid long peuvent persister depuis l’apparition de la maladie, mais ils peuvent aussi apparaître plus tard.

Dans une nouvelle étude, publiée dans Open Forum Infectious Diseases, une équipe de chercheurs de l'université du Missouri a pu identifier les séquelles à long terme propres à la Covid-19 et les séparer des symptômes des autres infections respiratoires communes. Ils ont ainsi fait une découverte inattendue : les personnes souffrant de symptômes durables de la Covid-19, que l’on appelle “Covid long”, sont susceptibles de développer sept symptômes uniquement. Ces derniers durent jusqu'à un an après l'infection, selon une autre récente étude israélienne.

Fatigue, douleur thoracique, essoufflement... voici les symptômes du Covid long

Ces symptômes sont :

les battements cardiaques rapides

la perte de cheveux

la fatigue

les douleurs thoraciques

l'essoufflement

les douleurs articulaires

l'obésité.

Pour en arriver à cette conclusion, l'équipe de chercheurs a analysé les données d'Oracle Cerner qui proviennent de dossiers médicaux électroniques contenant des informations anonymisées à des fins de recherche médicale. Après avoir examiné les dossiers des 52.461 patients dans 122 établissements de santé à travers les États-Unis, les chercheurs ont sélectionné les 47 principaux symptômes les plus fréquemment signalés du Covid long pour les examiner. Ensuite, les scientifiques les ont comparés avec les symptômes d'autres infections respiratoires virales, en établissant trois catégories : un groupe de malades de la Covid-19 qui n’ont pas d’autres infections respiratoires virales courantes comme la grippe ou la pneumonie, un groupe de malades de ces infections respiratoires virales courantes mais qui n’ont pas la Covid-19 et enfin, un groupe de personnes qui n’ont ni Covid-19, ni infection respiratoire.

Des informations indispensables pour les prestataires de santé

"Malgré le nombre impressionnant de symptômes de Covid long précédemment signalés par d'autres études, nous n'avons trouvé que quelques symptômes spécifiquement liés à une infection par le Sars-CoV-2, le virus qui cause la Covid-19", a déclaré Chi-Ren Shyu, directeur de l'Institut MU pour la science des données et l'informatique et co-auteur de l'étude, dans un communiqué. "Avant d'examiner les données, je pensais que nous trouverions une grande quantité de symptômes spécifiquement associés à un Covid long, mais ce n'était pas le cas”, a-t-il ajouté.

Ces résultats pourraient bénéficier aux efforts de la recherche médicale dans l’étude des divers impacts de la Covid-19, selon le scientifique : "Désormais, les chercheurs pourront mieux comprendre comment le Sars-CoV-2 peut muter ou évoluer en créant de nouvelles connexions dont nous n'avions peut-être pas connaissance auparavant". Ils fourniront également aux prestataires de soins de santé des informations indispensables sur ce qu'il faut demander et rechercher quand un patient vient consulter pour des symptômes de Covid long.