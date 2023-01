Anxiété : apprendre de nos erreurs peut nous angoisser

L'ESSENTIEL "Que nous en soyons conscients ou non, nous avons toujours des attentes", selon les chercheurs.

"Chaque fois que nos attentes se sont révélées fausses, elles deviennent un signal d'apprentissage que nous utilisons pour former de meilleures attentes à l'avenir ."

Nous ne sommes pas parfaits. Ainsi, il est courant de faire des erreurs au cours de notre vie. On entend souvent dire que le plus important est de prendre le temps d’analyser ses échecs et d’en tirer des leçons pour éviter de les reproduire à l’avenir. Apprendre de ses erreurs pourrait aussi nous faire grandir, évoluer dans notre travail et avoir des relations plus saines. Mais d’après des chercheurs de l’université de Miami (États-Unis), cela peut aussi avoir une influence négative sur notre façon d’appréhender l’avenir et provoquer des crises d’angoisse.

Comment les prédictions et les attentes peuvent avoir un impact sur l'humeur ?

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Science Advances. Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont examiné comment les prédictions et les attentes peuvent affecter l'humeur et les perspectives des personnes. Pour cela, ils ont recruté 625 étudiants pour se concentrer sur leurs attentes et leurs prédictions vis-à-vis de leurs notes aux examens, à savoir ce qui compte le plus pour les jeunes adultes faisant des études supérieures. L’équipe a demandé aux participants de partager leurs notes pour quatre examens passés au cours du semestre. Après chaque partiel, les étudiants ont envoyé aux auteurs la note qu'ils s'attendaient à obtenir à cet examen.

Les étudiants plus pessimistes étaient "plus imprécis dans leurs prévisions globales"

Selon les résultats, la plupart des étudiants ont fait preuve d'un "biais d'apprentissage optimiste". En clair, ils apprennent davantage lorsqu'ils font mieux que prévu que lorsqu'ils font moins bien. Cependant, un autre groupe d'étudiants s'est montré plus systématiquement pessimiste au cours du semestre.

"Lorsque les étudiants les plus optimistes obtenaient un résultat inférieur à celui qu'ils avaient prévu, ils modifiaient leurs attentes de manière appropriée, mais ne tiraient pas de leçons de cet échec, à la suite de ces déceptions, pour l'examen suivant. En revanche, les étudiants les plus pessimistes avaient tendance à prédire qu'ils obtiendraient une note plus faible à l'examen suivant, même si leur dernière note était légèrement supérieure à ce qu'ils avaient prévu. Cela les a conduits à être plus imprécis dans leurs prévisions globales", a expliqué Aaron S. Heller, auteur de l’étude, dans un communiqué.

Anxiété : la négativité pourrait être à l’origine des angoisses

D’après les chercheurs, les participants présentant des émotions négatives élevées et un trait de personnalité lié au développement de troubles de l'anxiété affichaient un pessimisme global et des différences d'apprentissage qui prédisaient de futurs symptômes anxieux. "Aider les gens à avoir des attentes plus précises est une option de traitement importante pour des choses comme l'anxiété et la dépression", a conclu Aaron S. Heller.