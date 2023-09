Covid-19 : le nouveau variant Pirola détecté en France

L'ESSENTIEL Un premier cas d'infection au BA.2.86 a été identifié en France. Il a été repéré dans le département de l'Aube.

Cette nouvelle mutation du SARS-CoV-2 est un sous-variant d'Omicron. Elle a été identifié dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni et le Danemark.

Compte-tenu des données disponibles actuellement, les autorités sanitaires estiment que le statut immunitaire de la population mondiale devrait permettre de "conserver une certaine protection, en particulier contre les formes sévères".

Une hausse des infections à la Covid-19 est observée en France depuis plusieurs semaines, portée par le variant Eris. Et elle pourrait désormais être nourrie par une autre mutation repérée pour la première fois dans l'Hexagone fin août : le BA.2.86.

Variant BA . 2.86 : un premier cas détecté en France

Santé Publique France a indiqué dans un communiqué publié le 1er septembre qu'un premier cas d'infection au BA.2.86 a été détecté en France. La nouvelle mutation de la Covid-19, surnommée également variant Pirola, a été repérée dans le département de l'Aube le 31 août 2023, sur la base de tests effectués le 21 août.

Le BA.2.86 est un sous-variant d'Omicron. Observé dans plusieurs pays cet été, il a été classé parmi les souches sous surveillance par l'OMS. "Il fait l’objet d’une attention particulière au niveau international en raison de son profil génétique atypique et du nombre important de mutations qu’il présente", explique l'organisme de santé français.

"Au 31/08/2023 à midi, on dénombrait 25 séquences de ce sous-lignage dans le monde, réparties dans plusieurs pays : dix séquences au Danemark, quatre aux Etats-Unis, quatre en Suède, deux en Afrique du Sud, deux au Portugal, une au Royaume-Uni, une en Israël et une au Canada ; à ces 25 séquences s’ajoute celle détectée pour la première fois en France le 31/08/2023 par le CNR Virus des Infections Respiratoires à partir d’un prélèvement issu d’un laboratoire de ville de la région Grand Est."

Variant Pirola : l'immunité acquise devrait éviter les formes sévères

Des investigations sont en cours pour mieux comprendre ce nouveau variant "A ce stade l’émergence du variant BA.2.86 est encore trop précoce pour pouvoir évaluer ses caractéristiques et son impact", reconnaît Santé Publique France. Mais l'organisme se montre rassurant : "le statut immunitaire de la population mondiale est très différent de ce qu’il était à l’émergence d’Omicron avec une part importante de personnes vaccinées ou ayant été infectées par des variants successifs différents, permettant de conserver une certaine protection, en particulier contre les formes sévères".

Un avis partagé par Etienne Simon-Lorière, responsable de l’unité de génomique évolutive des virus à ARN à l’Institut Pasteur, interrogée par Le Parisien : "même si des zones dans la protéine Spike ont muté, une partie des anticorps s'accrochera toujours dessus", limitant ainsi l’infection. "Les cas avérés ne présentent pas de symptômes atypiques et la population mondiale a acquis en grande majorité une forme d'immunité contre les formes graves, par la vaccination et/ou l’infection", a assuré l'expert.

Covid-19 : gestes barrières et vaccination pour freiner les nouveaux variants

Alors que la France fait face à une hausse des infections à la Covid-19, l'émergence du variant BA.2.86 soulève des préoccupations supplémentaires. En plus du respect des gestes barrières et de l’isolement en cas de test positif pour la Covid-19 et/ou de symptômes, Santé Publique France rappelle que "la vaccination contre la Covid-19 avec administration d’une dose de rappel pour les personnes les plus fragiles reste importante pour prévenir des formes sévères en cas de circulation active du virus".

La campagne conjointe de vaccination contre la grippe et la Covid-19 sera lancée le 17 octobre.