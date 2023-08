Covid : vers une rentrée masquée ?

L'ESSENTIEL Le ministre de la santé, Aurélien Rousseau, a affirmé que la situation épidémique déterminera le retour de l’obligation du port du masque dans les hôpitaux.

Dans le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, le masque est à nouveau obligatoire depuis vendredi.

Une nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19 est prévue à l’automne.

Est-ce le retour du masque obligatoire ? Pour le ministre de la santé, Aurélien Rousseau, c’est un scénario possible. Dans une interview à France Inter, samedi 19 août, il a déclaré : "On verra en fonction de la situation épidémique". Depuis quelques semaines, le nombre de contaminations par la Covid-19 augmente, mais le ministre a rappelé que "ces remontées sont localisées" et que "l’augmentation des passages dans les services hospitaliers est mesurée". Selon lui, la question du retour de l’obligation du port du masque doit d’abord être posée aux équipes soignantes.

Covid-19 : un retour de l’obligation du port du masque dans certains hôpitaux ?

Certains hôpitaux ont déjà pris des mesures face à cette hausse. D’après Sud Ouest, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan dans les Landes a rendu obligatoire le port du masque vendredi dernier à cause de l’augmentation des cas dans le département. "Par ces mesures, nous entendons protéger les patients les plus fragiles et sécuriser l’organisation des soins en limitant l’absentéisme des professionnels lié au Covid", précise le Centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et Pays des sources, dans Sud Ouest. Cette décision concerne tous les professionnels mais aussi les patients, les accompagnants et les visiteurs de plus de six ans. Le Centre hospitalier demande également à limiter les visites, qui sont désormais interdites aux personnes contaminées par le virus. L’établissement de santé précise que la mesure est amenée à évoluer en fonction de la situation épidémique.

Une surveillance accrue de la Covid-19

Dans son interview à France Inter, le ministre de la santé a rappelé que partout dans le pays, l’évolution de la circulation du virus est sous surveillance, notamment les différents variants. Il a souligné que tout est en place pour "monter en puissance si nous avions une épidémie saisonnière". Pour l’heure, le taux d’incidence augmente dans le pays mais à des niveaux faibles. "L’incidence de la Covid-19 en France montre une augmentation de 60 % par rapport à la semaine 31 passant de 7,7 à 12,3 cas confirmés en laboratoire pour 100 000 habitants, restant toutefois à des niveaux très faibles (8 351 cas en semaine 32)", précise Santé Publique France dans son dernier communiqué. L’organisme rappelle que "ces effectifs restent à des nivaux bas comparativement aux niveaux observés lors des précédentes vagues épidémiques".

Port du masque, gestes barrières, vaccination : comment se protéger face au virus ?

Si le port du masque pourrait redevenir obligatoire dans certains endroits, les autorités de santé appellent d’ores et déjà à se protéger face au virus. Santé Publique France rappelle ainsi que le respect des gestes barrières "est toujours de rigueur". Il est important de s’isoler en cas de test positif ou de symptôme, de se laver les mains régulièrement, d’aérer les lieux clos. Mais la protection passe aussi par la vaccination. Selon le ministre de la santé, une nouvelle campagne "arrivera cette automne pour les personnes fragiles".