Port du masque : il reste recommandé chez le médecin

L'ESSENTIEL Des chercheurs recommandent de maintenir l'obligation du port du masque dans les établissements de santé pour réduire les risques de contamination par des virus respiratoires.

Le masque réduit les risques de transmission de maladie entre les patients et le médecins.

Une des raisons de maintenir la mesure, selon eux, est le présentéisme des soignants. Ils ont tendance à venir travailler quand ils sont malades, ce qui augmente les risques de contamination.

Nombre de cas et de morts en baisse, levée de l'alerte maximale par l'OMS... la covid-19 fait de moins en moins peur. Et tandis que les craintes entourant les risques de contamination diminuent, la modification des stratégies de prévention et des gestes barrière se posent de plus en plus. Pour les Dr Tara Palmore de George Washington University School of Medicine et David Henderson du National Institutes of Health, il est impératif de maintenir le port du masque dans les établissements de santé.

Covid-19 : ne vous démasquez pas chez le médecin

Leur étude, basée sur la revue de trois expériences et 21 études observationnelles et publiée dans Annals of Internal Medicine, a conclu que le port du masque doit être maintenu comme mesure de protection nécessaire dans les établissements de santé pour éviter la propagation de la Covid-19. Cette mesure réduit considérablement les quantités de virus expulsées lors de la toux ou de la conversation, atténuant ainsi les risques.

Dans une note éditoriale, les auteurs soulignent que les professionnels de santé font partie des métiers les plus exposés au risque de contamination de virus. Le masque permet de réduire aussi bien la transmission des virus du patient au médecin que du médecin au patient.

Port du masque : le présentéisme, facteur de risque de contamination

"Une raison impérieuse de continuer à se masquer pendant des soins est le présentéisme, un comportement qui a longtemps précédé et qui survivra probablement à la pandémie. Le personnel de santé est connu pour venir travailler alors qu'il est malade", expliquent les Dr Tara Palmore et Dr David Henderson du National Institutes of Health dans leur note éditoriale.

Des études menées pendant la pandémie avaient montré qu'entre la moitié et les deux tiers du personnel soignant reconnaissaient avoir travaillé avec des symptômes de maladie respiratoire. Un phénomène préoccupant, d'autant plus que la vaccination contre la covid-19 des professionnels de santé n'est plus obligatoire en France.

Les raisons invoquées pour venir malades sont nombreuses, notamment le sous-effectif, la croyance que certaines infections respiratoires sont moins graves, la crainte de représailles pour l'absentéisme, le sentiment de devoir envers les patients ou encore des raisons financières. "Nous ne pouvons trouver aucune raison de croire que ces comportements séculaires changeront si les masques sont retirés", ajoutent les scientifiques. C'est pourquoi pour eux le port du masque est une mesure nécessaire pour éviter la propagation du Covid-19.

Port du masque : d'autres mesures peuvent être envisagées

Bien que le port du masque soit une mesure importante, d'autres mesures peuvent être envisagées, telles qu'utiliser cette protection uniquement pendant la saison des virus respiratoires ou dans les services à risques ou encore une utilisation sélective préconisée seulement pour les visiteurs et le personnel.

"En tout état de cause, exposer inutilement des patients à des infections qui sont évitables grâce au port du masque, semble contraire aux principes de sécurité des malades. Pour toutes ces raisons, nous préconisons de rester masqué lors des interactions avec les patients", concluent les auteurs.