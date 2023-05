Covid-19 : les soignants non-vaccinés pourront être réintégrés “mi-mai”

L'ESSENTIEL Environ 4.000 soignants ont été suspendus depuis septembre 2021 en raison de leur refus de se fair vacciner contre la covid-19.

Après la levée de l'obligation vaccinale en mars dernier, le ministre de la Santé a annoncé leur réintégration possible a partir de mi-mai.

Le décret établi après des échanges avec la profession devrait être signé début mai.

La levée de l’obligation vaccinale contre la covid-19 pour les professionnels de santé par la Haute Autorité de Santé (HAS) le 31 mars dernier a conduit à un nouveau questionnement sur les professionnels de santé ayant refusé d’être vaccinés contre le SARS-CoV-2 suspendus depuis 18 mois.

Dans une interview accordée au journal Pays Briard lors d’un déplacement dans la Marne le 28 avril, le ministre de la Santé a annoncé la réintégration prochaine de ces soignants dans leur service.

Vaccin anti-covid : les soignants suspendus réintégrés à partir de mi-mai

Un mois après la décision de la HAS concernant la vaccination contre le coronavirus des professionnels de santé, François Braun a fait part de sa volonté de suivre les recommandations de l’organisme qu’il avait saisi sur la question à l’automne. La réintégration des soignants non-vaccinés va être autorisée.

"Ces dernières semaines, j’ai réuni l’ensemble des parties prenantes, car je veux que la réintégration se fasse, mais dans de bonnes conditions", a-t-il expliqué au bihebdomadaire régional. "Les non-vaccinés ne sont pas forcément attendus avec des fleurs dans tous les services et partout”, a-t-il reconnu.

La date de leur retour a été planifiée. "L’instruction est prête. Je vais la signer en tout début de semaine prochaine (à partir du 2 mai, NDLR). Le décret de mise en application sera pour mi-mai", a-t-il ajouté.

Vaccin covid non obligatoire : “C'est un mauvais message envoyé”

Selon la fédération hospitalière de France, environ 4.000 soignants ont été suspendus depuis septembre 2021 pour avoir refusé de se faire vacciner contre la covid-19. Cela représente 0,3 % du personnel hospitalier du pays. Pour les réintégrer, le gouvernement s'est appuyé sur l’avis de la HAS qui recommandait que la vaccination contre le coronavirus ne soit plus obligatoire, mais "fortement recommandée". Toutefois, certains médecins ont fait part de leur opposition au projet depuis mars dernier.

"On est profondément écœurés, et c'est un sentiment collectif !", avait confié Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre à BFM.

"Cela va créer des tensions dans les services, et surtout, ceux qui ont perdu leur poste, ce sont les plus extrêmes ! Ils vont faire du prosélytisme antivax !", a ajouté le soignant.

Le chef des urgences au centre hospitalier Delafontaine en Seine-Saint-Denis Mathias Wargon, avait pour sa part expliqué au micro de RMC : "C'est un message envoyé aux antivax. On est un pays très antivax, en leur disant que la vaccination contre la Covid, ce n'est plus obligatoire, mais également celle contre le DTP… C'est un mauvais message envoyé".