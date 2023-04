Covid-19 : un symptôme étrange repéré avec le variant Arcturus

Depuis trois ans, le virus à l’origine de la pandémie de Covid-19 n’a cessé de muter. Dernièrement, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté sur un nouveau sous-variant du SARS-CoV-2 : XBB.1.16 ou Arcturus. En Inde, cette mutation inquiète les autorités, car le nombre de cas se multiplie.

D’après le Daily Mail, les premiers cas de contaminations par ce nouveau sous-variant ont été détectés en janvier dernier en Inde. En France, moins de dix cas auraient été recensés. Dans une déclaration faite début avril, Dr Maria Van Kerkhove de l’OMS, explique que 800 cas provenant de 22 pays ont été identifiés. "La plupart d’entre eux proviennent de l’Inde où le XBB.1.16 a remplacé les autres variants en circulation”, précise-t-elle. Ces dernières semaines, le pays aurait enregistré une hausse des cas liés à ce virus, sans que cela n’entraîne une augmentation des hospitalisations. Certains États du pays ont décidé de mettre en place des mesures de prévention : le masque est redevenu obligatoire dans les lieux publics de certaines régions, comme l’explique la BBC.

Le 22 mars, l’OMS a ajouté ce sous-variant à la liste des "variants under monitoring", soit les variants sous surveillance. "XBB.1.16 est un recombinant de BA.2.10.1 et BA.2.75 et présente trois mutations supplémentaires dans la protéine de pointe du SARS-CoV-2 (E180V, F486P et K478R) par rapport à sa lignée parentale XBB", précise l’organisation dans un communiqué. Selon une étude, qui n’a pas encore été évaluée par les pairs, c’est-à-dire non-soumise à l’avis d’autres scientifiques, ce sous-variant pourrait être plus infectieux. Mais il ne serait pas plus mortel.

Pour l’heure, ces symptômes sont proches de ceux des variants précédents : un rhume, de la fièvre ou encore de la toux. Mais sur Twitter, un pédiatre indien, Vipin Vashishtha, annonce avoir remarqué que le sous-variant Arcturus pouvait aussi être responsable de symptôme oculaire. Chez les enfants infectés par le virus, il a constaté des cas de conjonctivite non-purulente, avec les yeux qui collent et qui grattent, "pas repérés lors des précédentes vagues". Le virus a été particulièrement virulent dans ce pays d’Asie. En 2021, il avait fait plus de 100.000 morts en seulement un mois.

XBB.1.16 #Arcturus



For the last 2 days, have started getting pediatric Covid cases once again after a gap of 6 mo! An infantile phenotype seems emerging—treated infants w/ high fever, cold & cough, & non-purulent, itchy conjunctivitis w/ sticky eyes, not seen in earlier waves pic.twitter.com/UTVgrCCLWU