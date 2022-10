Variant XXB du Covid-19 : 3 choses à savoir sur cette nouvelle mutation

L'ESSENTIEL La Covid est en hausse dans certains pays européens avec plusieurs variants responsables de cette huitième vague.

Les personnes de plus de 60 ans personnes ainsi que les adultes de moins de 60 ans à risque de forme grave de la maladie et les soignants sont éligibles à une dose de rappel du nouveau vaccin efficace contre Omicron depuis lundi 3 octobre.

La Covid-19 n’en a pas fini de muter et de faire des petits plus ou moins dangereux… Alors que les scientifiques surveillent plus de 300 sous-lignées d'Omicron, ont déclaré cette semaine des responsables de l'Organisation mondiale de la santé, le variant XXB pourrait devenir la prochaine souche dominante.

Sous-lignages d'Omicron : XXB est très contagieux

Issu d’une combinaison de deux sous-lignages d’Omicron, il est d’abord apparu à Singapour avant de contaminer des personnes aux Etats-Unis, en Europe et en Australie où il connaît "une croissance très rapide et très récente", a déclaré le professeur Antoine Flahault, médecin épidémiologiste et directeur de l'Institut en santé globale de la faculté de médecine de Genève.

De plus, XXB est doté de cinq mutations caractéristiques qui lui permettent de contourner l'immunité acquise grâce aux autres variants. Cela signifie qu’il peut se propager parmi les personnes bénéficiant de différentes couches de protection, qu'il s'agisse de vaccination ou d'infections provenant de lignées Omicron antérieures… Il pourrait ainsi entraîner une nouvelle augmentation du nombre de cas.

La vaccination protège toujours des formes graves, même en cas d'infection à XXB

L’inquiétude de la communauté scientifique tient également au fait que certains traitements par anticorps monoclonaux ont déjà été rendus inutiles et ont dû être abandonnés en raison de l'évolution du virus. En effet, ces traitements ne peuvent pas résister à certains variants (comme XXB), ce qui pourrait rendre les personnes à haut risque de Covid encore plus vulnérables, explique le Dr Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres dans une interview pour Stat News.

XXB ne semble pas pour autant "réinitialiser" complètement la pandémie : "L'immunité que les gens ont acquise grâce aux vaccinations et aux infections continuera probablement à offrir une forte protection contre les conséquences graves pour la plupart d'entre eux, en particulier s'ils sont restés à jour de leurs rappels”, confirme le virologue.

Sars-CoV-2 : un nouveau variant majeur pourrait faire son apparition

Un avenir sans Covid ne semble toujours pas être d’actualité. Le virus pourrait en effet nous réserver une surprise d'ici à quelques semaines, d'après les experts : "S’il est possible que les futures souches de SRAS-2 auxquelles nous aurons affaire continuent de descendre d'Omicron, un autre événement de type Omicron pourrait se produire. En d'autres termes, un variant provenant d'une partie éloignée de l'arbre généalogique du SRAS-2 pourrait apparaître soudainement et supplanter tout le reste du paysage, comme l'Omicron original l'a fait l'année dernière aux alentours de Thanksgiving", remarque Tom Peacok.