Le variant Omicron pourrait être responsable de vertiges et d'étourdissements

L'ESSENTIEL Le variant Omicron provoque des symptômes très proches de ceux du rhume

Il pourrait aussi être à l'origine de malaises observés chez des personnes infectées

Vous avez des vertiges, des étourdissements ? C'est peut-être le signe d'une contamination par le variant Omicron. Si le symptôme le plus commun lié à ce variant semble être le rhume, d'autres signes de la maladie commencent à apparaître, et parmi eux ces sensations de vertige et d'étourdissement. A tel point que les autorités de santé britanniques, par la voix du National Health Security viennent d'alerter sur ces signes manifestement de plus en plus fréquents.

En fait, il semblerait que ces symptômes soient simplement la conséquence de la grande fatigue causée pare la Covid-19 dans sa forme liée à une infection pare le variant Omicron. "De nombreuses études ont rapporté que la Covid-19 peut provoquer des étourdissements pendant la phase aigüe de l'infection, pendant la convalescence ou dans le cadre d'un Covid long", rappelle la NHS sur son site internet.

L'oreille interne touchée par le virus ?

Autre explication, en dehors de la fatigue, de ces cas de vertiges et d'étourdissement, l'atteinte par le virus de l'organe sensoriel barosensible, situé dans l'oreille interne, qui contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre. "Les étourdissements peuvent également être liés à des bourdonnements dans les oreilles, une perte d'audition, une fatigue oculaire ou des maux de tête", souligne d'ailleurs le site du NHS.

Pour les personnes qui ressentiraient de tels symptômes, il est recommandé de beaucoup s'hydrater, de veiller à ne pas passer trop rapidement d'une position allongée ou assise à une position debout, de se reposer et de préserver un minimum d'activité physique.