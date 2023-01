«Kraken» : que sait-on du nouveau variant du Covid-19 repéré dans 23 pays ?

L'ESSENTIEL Actuellement, il y a 100 % de Omicron parmi les virus séquencés en France, selon Santé Publique France.

Le taux d'incidence est de 77,3 en France.

Les scientifiques l’ont surnommé "Kraken", mais son nom scientifique est "XBB.1.5". Il s’agit d’un nouveau sous-variant d’Omicron, une sous-lignée de XBB - une mutation d’Omicron - présentant une mutation de la protéine de pointe spike : S486P.

"Kraken" : quel est ce nouveau sous-variant ?

C’est cette protéine spike, présente à la surface du SARS-CoV-2, qui permet au virus de se fixer à nos cellules. Quand elle mute, elle devient donc différente de celle du virus initial et peut donc envahir l’organisme plus facilement.

Ainsi, ce nouveau variant pourrait donc échapper à notre réponse immunitaire car il serait davantage capable de se lier à ACE2. Selon des études préliminaires en laboratoire, XBB.1.5 serait aussi moins sensible aux anticorps produits grâce à la vaccination contre la Covid-19, comparativement aux mutations précédentes d’Omicron.

Ce sous-variant d'Omicron est-il dangereux ?

Pour l’instant, il n’y a pas d’augmentation globale des infections ou des décès aux États-Unis, où XBB.1.5. est le plus présent actuellement. Mais les scientifiques estiment qu’il est trop tôt pour dire si XBB.1.5 est plus dangereux que les précédents sous-variant d’Omicron et qu'il n'y a aucune preuve qu'il présente un risque plus élevé que les autres sous-variants.

"Kraken" : où a-t-il été détecté ?

La première fois que ce sous-variant d’Omicron a été détecté, c’était aux États-Unis en octobre 2022. Depuis, XBB.1.5 s'est propagé rapidement dans le pays et est désormais responsable d'environ 28 % de toutes les nouvelles infections.

Ailleurs, ce sous-variant a été détecté dans au moins 23 pays, dont le Royaume-Uni. Mais pour l’instant, il ne représente que 4 % des infections à la Covid-19 dans le pays. Dans l’Hexagone, la situation ne semble pas encore inquiétante. Selon Santé Publique France : "Une augmentation de la circulation de XBB.1.5, sous-lignage du recombinant XBB, a été observée aux États-Unis. Les autorités américaines n’ont pas observé de signaux particuliers en termes de sévérité. XBB.1.5 semble circuler à bas bruit en France métropolitaine”. Pour l’instant, il y aurait moins de 1 % des cas d'après l'autorité sanitaire.

Reste que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié, lundi 9 janvier, une mise à jour de son évaluation du sous-variant XBB.1.5. Autrement, ce sous-variant est sous surveillance.