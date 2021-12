Variant Omicron : les propos rassurants de l’agence Européenne du médicament

Le variant Omicron inquiète, mais les premières données scientifiques sont rassurantes. "Les cas semblent être pour la plupart légers, mais nous devons rassembler plus de preuves pour déterminer si le spectre de gravité de la maladie causée par l’Omicron est différent de celui de tous les variants qui ont circulé jusqu’à présent", explique Marco Cavaleri, chef de la stratégie médicale de l’Agence européenne du médicament (EMA), cité par 20 Minutes. Pour autant, cette nouvelle forme du virus présente un risque selon l’Organisation mondiale de la santé : le variant Omicron aurait un taux de réinfection plus élevé chez les personnes vaccinées ou ayant déjà contracté le virus. L’OMS a cependant estimé que les symptômes étaient plus légers dans cette forme de coronavirus.

Certain features of Omicron suggest it could have a major impact on the course of the #COVID19 pandemic. Even though we still need answers to some crucial questions, we are not defenceless against it. Don't wait until your hospitals start to fill up, it'll be too late. Act now. pic.twitter.com/lwFe5ukvyy