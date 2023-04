Covid-19 : les Français tournent la page, même si le virus est toujours là

L'ESSENTIEL 40% des Français interrogés déclarent ne plus être préoccupés par la COVID-19 et presque 1 personne sur 4 considère que les gestes barrières ne servent pas.

Presque 2 Français sur 3 estiment qu'il y a bien des risques d’attraper le SARS-CoV-2 mais seuls 33 % pensent qu'il faut se faire dépister dès qu'on présente des signes.

Seule 1 personne à risque sur 3 préviendrait immédiatement son médecin si elle apprenait qu’elle était positive à la Covid-19 (34%)

Cette semaine, le Dr Michael Ryan, chargé du programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, a confié que la Covid-19 ne sera pas éliminée et que “le virus SARS-CoV-2 rejoindra le panthéon des virus respiratoires”. Cette information ne semble pas inquiéter les Français. Un sondage réalisé par Pfizer et Ipsos, montre que 4 Français sur 10 ne sont plus préoccupés par le coronavirus.

Covid-19 : les gestes barrières de plus en plus délaissés

Pour percevoir l’évolution des perceptions et des comportements des Français vis-à-vis de du SARS-CoV-2 après 3 ans de pandémie, 4.000 personnes, dont plus de 2.000 personnes à risque de développer une forme sévère de la maladie, ont été interrogées fin 2022. En plus des 40 % des Français assurant ne plus être inquiets face au coronavirus, presque 1 sondé sur 4 a déclaré que les gestes barrières ne servent pas. La même proportion estime que la Covid-19 est une maladie bénigne et que l'épidémie est terminée.

Plus inquiétant en termes de propagation d’un virus toujours actif, un individu interrogé sur 3 a confié qu’il n’informerait pas l’ensemble des personnes croisées au cours des derniers jours. De plus, 3 Français sur 5 ont indiqué qu’ils ne préviendraient pas immédiatement leur médecin généraliste, et ce même lorsqu’ils sont à risque.

Les sondés reconnaissent préférer gérer la situation eux-mêmes s’ils présentent des symptômes de la Covid-19, aussi bien pour le dépistage, l’évaluation du niveau de sévérité de la maladie ou les démarches à adopter. De plus, plusieurs d’entre eux ont confié qu’ils pourraient renoncer à se faire tester, si :

les symptômes ne les inquiètent pas assez (58 %) ;

ils décident de préférer s’isoler (51 %) ;

ils estiment qu’il y a peu de chances que ce soit la Covid-19 (42 %).

Coronavirus : même les personnes à risque baissent la garde

Le sondage montre aussi que la vigilance face à la Covid-19, notamment l’application des gestes barrières, s’effritent. Et ce n’est pas uniquement du fait des individus en bonne santé, les populations à risque de développer une forme sévère de la maladie semblent aussi baisser la garde. "Moins d’une personne à risque sur 5 (17 %) demande à ses proches d’appliquer systématiquement les gestes barrières en sa présence", précise le rapport.

De plus, en cas de symptômes de la Covid-19, seules 33 % d’entre elles iraient systématiquement se faire tester. Un tiers préviendrait immédiatement son médecin si elle apprenait qu’elle était positive. Les autres attendraient de subir des effets vraiment gênants (26 %).

"Lorsque l’on constate que seule une personne sur 2 (54 %) se désinfecte les mains systématiquement pour ne pas contaminer une personne à risque de son entourage et que seul 1 Français sur 4 (27 %) porte le masque en leur présence, il paraît évident que les efforts de sensibilisation sont à poursuivre pour éviter une hausse des contaminations", indique David Lepoittevin, Directeur de la division Vaccins chez Pfizer France.