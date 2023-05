Covid-19 : l’OMS a levé l’alerte maximale sur la pandémie

L'ESSENTIEL L’OMS a levé l’alerte maximale sur la pandémie de la Covid-19.

Le directeur général de l’OMS a estimé que la Covid-19 n’était “plus une urgence sanitaire de portée internationale”.

Ce niveau d’alerte maximale était en vigueur depuis fin janvier 2020

"C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que [la] Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale", a déclaré ce vendredi Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le niveau d’alerte maximale était en vigueur depuis fin janvier 2020, c’est-à-dire depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19.

La Covid-19 reste une menace de santé mondiale malgré la levée de l'alerte

Selon le responsable de l'OMS, la pandémie serait désormais suffisamment sous contrôle. De plus, les experts qu’il a consultés ont estimé qu'"il était temps de passer à une gestion à long terme de la pandémie de Covid-19." Néanmoins, Tedros Adhanom Ghebreyesus prévient : “Cela ne veut pas dire que le Covid-19 n'est plus une menace de santé mondiale."

Dans un communiqué publié ce vendredi, des recommandations temporaires, valables pour tous les États membres, ont été émises par le directeur général de l'OMS. La vaccination en fait partie, avec en l’intégrant “dans les programmes de vaccination tout au long de la vie. (...) Les États doivent poursuivre leurs efforts afin d’augmenter la couverture vaccinale contre la Covid-19 pour toutes les personnes appartenant aux groupes les plus prioritaires.”

En France, 60,5 % de la population a reçu une primo-vaccination complète et une dose de rappel selon Santé Publique France.

SARS-CoV-2 : au moins 20 millions de morts, selon l'OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus a estimé qu’en près de trois ans et demi, la pandémie avait fait "au moins 20 millions" de morts. C’est beaucoup plus que les chiffres annoncés jusqu’à présent. Le 3 mai dernier, l’OMS indiquait que le nombre de décès total était d’un peu moins de sept millions.

Toutefois, l'organisation a aussi partagé des informations réconfortantes. "Depuis plus d'un an, la pandémie suit une tendance à la baisse, l'immunité collective s'accroît du fait de la vaccination et des infections, la mortalité décroît et la pression se réduit sur les systèmes de santé, a expliqué le Directeur Général. Cette tendance a permis à la plupart des pays de revenir à la vie telle que nous la connaissions auparavant."